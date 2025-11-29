Trágico choque en Montserrat: dos mujeres mueren tras colisión de camioneta, auto y bicicleta

En una noche trágica en el corazón de Buenos Aires, un violento accidente dejó un saldo fatal en el barrio de Monserrat. Dos mujeres perdieron la vida y otras dos personas resultaron gravemente heridas tras un choque múltiple que involucró a una camioneta, un automóvil y una bicicleta.

El fatal desenlace ocurrió antes de las 22:00 horas en la intersección de las avenidas Belgrano e Ingeniero Huergo. Por causas aún en investigación, una camioneta VW Amarok colisionó con un Citroën C3, provocando también el atropello de una ciclista que transitaba por la zona.

Detalles del Accidente

Alberto Crescenti, director del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), relató que el primer llamado al 107 se recibió a las 21:53. Al llegar al lugar, los equipos de emergencia encontraron la escena del accidente: el Citroën había quedado siniestrado y atrapado contra un árbol debido al violento impacto.

Victimas Fatales y Heridos

La tragedia dejó a una joven de 24 años atrapada en el automóvil, quien falleció en el lugar antes de poder ser reanimada. La otra víctima, una ciclista de 27 años, fue llevada de urgencia al Hospital Cosme Argerich, donde los médicos confirmaron su deceso tras intentos de reanimación avanzada.

Aparte de las víctimas fatales, dos personas más, un hombre y una mujer que viajaban en el Citroën, fueron trasladadas al mismo hospital con politraumatismos. Su estado es grave, y permanecen bajo atención médica intensa.

Investigación del Accidente

La Fiscalía de turno ha iniciado una investigación para determinar las causas exactas del accidente y las responsabilidades involucradas. En paralelo, la tragedia sucedió apenas horas después de otro accidente en Palermo que, aunque menos grave, dejó un sabor amargo por las imprudencias al volante.

En ese incidente, un conductor en estado de ebriedad chocó varios coches estacionados, provocando un importante desorden vial por su comportamiento irresponsable.

Otro Accidente en Liniers

En un hecho relacionado, un accidente en el barrio de Liniers dejó un hombre herido tras un choque entre tres vehículos. Un Renault Logan impactó desde atrás a dos autos que estaban detenidos en un semáforo. El conductor del Fiat Siena, uno de los vehículos involucrados, fue llevado al Hospital Santojanni con politraumatismos, aunque su vida no corre peligro.

Las autoridades continuarán investigando para garantizar la seguridad vial y evitar que tragedias como la ocurrida en Monserrat se repitan.