Transfemicidio en Buenos Aires: atropellan a la fotógrafa trans Treinti

La fatalidad que envolvió a Treinti, una fotógrafa trans de Ciudad Evita, ha conmovido a la comunidad y encendido una fuerte controversia por un posible travesticidio implicando a la Policía Bonaerense.

El martes 18 de noviembre, Treinti fue atropellada en su barrio por un patrullero que, según testigos, circulaba con las luces apagadas. Posteriormente, los mismos policías la trasladaron en su vehículo al centro de salud más cercano, lo que ha suscitado múltiples cuestionamientos sobre su accionar. Organizaciones LGBTIQ+ están exigiendo a las autoridades la divulgación de información oficial, la cual aún es escasa.

Un Legado Artístico Que Perdura

Reconocida en el ámbito cultural por su trabajo como fotógrafa, Treinti dejó su huella retratando a destacados artistas como J Balvin, Tiago PZK, Cazzu y Ángela Torres a través de su cuenta de Instagram @30y5mm. Su red de amigos y seguidores ha intensificado los llamados a la justicia en redes sociales, demandando que la investigación avance sin encubrimientos y que se identifique a los policías involucrados así como el número del patrullero.

Un Contexto Alarmante

Colectivos de la diversidad sexual han enfatizado que este trágico suceso forma parte de un preocupante aumento de la violencia hacia personas travestis y trans en Argentina. De acuerdo con el Observatorio de Crímenes de Odio, en la primera mitad de 2025 se documentaron más ataques que en todo el año anterior, lo que coincide con las crecientes denuncias de abusos policiales en varias regiones del país.

La Reacción de la Comunidad

La noticia de la muerte de Treinti se conoció durante el 38° Encuentro Plurinacional de Mujeres y Diversidades en Corrientes, donde miles de participantes insistieron en la necesidad de implementar políticas efectivas contra la violencia de género y los travesticidios. Su trágica partida resuena en estas demandas, visibilizando la vulnerabilidad de las identidades trans frente a prácticas discriminatorias de las fuerzas de seguridad.

Un Futuro en las Manos de la Justicia

Artistas, amigos y organizaciones convocan a una intervención judicial transparente y exigen que la investigación se desarrolle sin dilaciones. La muerte de Treinti, afirman, no debe ser reducida a una cifra o considerado un error operativo; debe ser tratada como un importante caso de violencia institucional que requiere esclarecimiento.