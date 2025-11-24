Transformación Laboral: Cómo la IA Impactará a los Empleados de la Municipalidad de Córdoba

El secretario de Administración Pública de Córdoba, Sergio Lorenzatti, anunciaba recientemente un plan de jubilación anticipada, el cual no debe confundirse con el retiro voluntario tradicional. Este enfoque busca optimizar la fuerza laboral municipal sin sacrificar los servicios que reciben los ciudadanos.

En declaraciones a Cadena 3, Lorenzatti explicó que la jubilación por pasividad anticipada permite a los empleados cesar su actividad laboral pero con la posibilidad de ser convocados nuevamente si la situación lo requiere. Esto surge en un contexto donde la municipalidad busca reducir su plantilla sin afectar la calidad de los servicios ofrecidos a la población.

Como parte de esta estrategia, la administración municipal planea integrar inteligencia artificial en la gestión pública, con el objetivo de modernizar y hacer más eficientes los procesos administrativos.

Reacción de los Sindicatos y la Comunidad

La relación entre este nuevo esquema de jubilación y el uso de IA generó inquietud en el Sindicato Unión de Obreros y Empleados Municipales (Suoem), que demanda un espacio de negociación para analizar las consecuencias que podría traer esta medida en los puestos laborales.

Innovación Tecnológica y Ciudadanía

En este escenario, David Cabrera, CEO de Wise CX, compartió su visión sobre la aplicación de tecnologías emergentes en el sector público. Con una cartera de más de 250 clientes, su empresa ha implementado sistemas de comunicación a través de WhatsApp, optimizando la atención al ciudadano mediante la automatización de procesos sencillos.

Desde Granada, España, donde participa en el Foro de Contratación Pública de Innovación, Cabrera resalta el modelo de Córdoba como un caso exitoso en la digitalización de la interacción con los ciudadanos, un avance significativo en la relación entre la administración pública y la comunidad.

IA: Complemento, no Suplente

Al ser consultado sobre la posibilidad de que la IA reemplace a los empleados municipales, Cabrera considera que el objetivo no es deshacerse del personal, sino mejorar la eficiencia en el servicio. La IA se ocupa de las consultas básicas, permitiendo que los recursos humanos se concentren en los casos más complejos que requieren atención personalizada.

Casos Prácticos de Implementación

Para ilustrar su punto, menciona ejemplos de colaboración con instituciones de salud donde la IA se encarga de resolver trámites rutinarios como consultas sobre saldos o facturas, contribuyendo así a un uso más eficiente del tiempo de los operadores humanos.

Aprovechar el Potencial de la IA para Mejorar la Atención

Cabrera enfatiza que el propósito de integrar tecnología es facilitar la atención al ciudadano y mejorar su experiencia. Mediante la automatización de procesos, como la gestión de turnos médicos, es posible que las personas accedan a los servicios sin tener que visitar físicamente los centros de atención.

Un Nuevo Paradigma Laboral

La propuesta de jubilación anticipada, combinada con la adopción de inteligencia artificial, plantea un cambio en la dinámica laboral dentro del municipio. Cabrera asegura que los funcionarios deben ver a la tecnología como un aliado y no como una amenaza, ya que permite que el personal se enfoque en labores que requieren habilidades humanas.

Con esta visión, la fusión de tecnología y recursos humanos puede beneficiar tanto a los ciudadanos, que obtienen respuestas más rápidas, como a los empleados, quienes se dedican a tareas más significativas. En Córdoba, este enfoque innovador sugiere que el futuro de la administración pública está en redefinir los roles y optimizar los talentos humanos en la era digital.