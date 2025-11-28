Tras ciberataque al ayuntamiento, Londres advierte a sus ciudadanos sobre la seguridad digital

La Royal Borough de Kensington y Chelsea ha emitido una advertencia a sus 147,500 residentes tras un ciberataque que afectó los sistemas del consejo, instando a todos a estar atentos a posibles fraudes.

Las Consecuencias del Ataque Cibernético

El consejo confirmó que se había producido el robo de datos, aunque se cree que se trata de información histórica. Actualmente, se están realizando verificaciones para determinar si esta información incluye datos personales o financieros de los ciudadanos y usuarios de los servicios.

Recomendaciones para los Residentes

Siguiendo el asesoramiento del Centro Nacional de Ciberseguridad, las autoridades instan a todos a ser extremadamente cautelosos al recibir llamadas, correos electrónicos o mensajes de texto. La protección de la información personal es crucial en este tipo de situaciones.

Impacto en los Servicios Públicos

Este ataque no solo ha afectado a Kensington y Chelsea, sino que también ha perjudicado a Westminster y Hammersmith y Fulham. Ambas autoridades están enfrentando desafíos significativos para restablecer sus sistemas, con Westminster trabajando para asegurar la continuidad de los servicios esenciales.

Respuesta de las Autoridades

El consejo de RBKC está colaborando con la Agencia Nacional del Crimen, la policía metropolitana y el Centro Nacional de Ciberseguridad para rastrear a los responsables. Se prevé un periodo de al menos dos semanas de “disrupción significativa” en los servicios mientras se realizan esfuerzos por recuperar los sistemas afectados.

Contexto de la Amenaza

En los últimos años, diversas entidades públicas y privadas en el Reino Unido han sido blanco de ciberataques, donde grupos criminales en su mayoría provenientes de la antigua Unión Soviética utilizan malware para bloquear sistemas e extraer datos. A pesar de la gravedad del ataque, aún no se ha confirmado si se trató de un ataque de ransomware ni si datos fueron robados en las otras jurisdicciones afectadas.

Comentarios de la Autoridad Local

La líder conservadora de RBKC, Elizabeth Campbell, subrayó la importancia de notificar a los residentes sobre la posible pérdida de datos. “Como residente, querría saber esta información lo antes posible para poder tomar decisiones informadas y protegerme si es necesario,” afirmó.