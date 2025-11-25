Tras el auge, vuelven con un solo local y un enfoque más ‘honesto’

Williamsburg: El Renacer de una Hamburguesería Ícono en Buenos Aires

Tras un auge vertiginoso y un retroceso palpable, Williamsburg se reinventa en una sola dirección: la calidad. Descubre cómo esta hamburguesería se ha renovado para recuperar su esencia.

El Regreso de Williamsburg: Una Nueva Era Una vez considerada la mejor hamburguesería de Buenos Aires, Williamsburg enfrentó su propio éxito. Este año, optaron por cerrar los locales que sobrevivieron a la fama y regresar a sus raíces. “Queríamos recuperar el alma”, afirman sus dueños, que decidieron pasar de siete locales a uno, y de un vasto menú de 16 hamburguesas a solo tres deliciosas opciones.

De La Fama a la Realidad Alejo Pérez Zarlenga recuerda un tiempo donde Williamsburg brillaba en el puntero gastronómico. Con 16 opciones que incluían la famosa “Dylan”, se posicionaron rápidamente en el competitivo mundo de las hamburgueserías gourmet. Sin embargo, la rápida expansión diluyó su esencia, haciéndolos actuar de forma reactiva ante la feroz competencia.

Un Local Transformado El nuevo Williamsburg se asemeja más a un club urbano que a una hamburguesería convencional: cancha de básquet, música en vivo y un constante flujo de clientes que ansían volver a hacer fila. Esta renovada intimidad les ha permitido reconectar con lo que realmente los hacía especiales.

El Ciclo de la Reinventiva La marca se encontró en una «encerrona» creativa tratando de mantener el ritmo de las tendencias, lo que provocó el lanzamiento de durante años nuevos productos que no lograron revertir la situación. Una evaluación crítica de su modelo de negocios les llevó a reducir drasticamente su menú: “Si tengo el 20% de la carta vendiendo el 80%, ¿para qué mantener lo demás?”, reflexionó Alejo.

La Nueva Propuesta Gastronómica Con un enfoque renovado en la calidad, Williamsburg presenta un menú simplificado, donde cada hamburguesa se destaca por su excelencia. “Cuando tienes un buen blend de carne, no necesitas esconder nada”, enfatiza Alejo. Además, decidieron utilizar un pan de Kális, reconociendo que es superior al suyo.

Un Menú Conciso y Delicioso Las tres opciones disponibles —que incluyen papas fritas— son la Uno, una clásica cheeseburger; la Dos, llena de panceta y cebolla crispy; y la Tres, ideal para los amantes de las hamburguesas completas. Este enfoque ha transformado a Williamsburg en un trío gastronómico que entrega calidad en cada bocado, en lugar de una orquesta de opciones que a veces perdía la armonía.