Tras la pérdida de su familia por un conductor borracho: ‘Dios me dio un nuevo propósito’

Tragedia en Catriel: Una familia pierde a dos niños y dos adultos en un choque devastador

Una familia de Catriel enfrenta un dolor inimaginable tras la muerte de dos niños pequeños y dos miembros más de su familia en un trágico accidente. El siniestro se produjo en la ruta 22, donde una camioneta a gran velocidad impactó contra ellos.

El Fatídico Accidente

En un terrible suceso ocurrido en la provincia de Río Negro, dos niños de 4 y 6 años perdieron la vida, junto a su abuela y su tía. El vehículo, una Amarok, circulaba a 170 km/h cuando colisionó con el automóvil en que viajaban las víctimas. El impacto fue devastador, dejando a la comunidad en estado de shock.

El Contexto Familiar

Los pequeños estaban al cuidado de su abuela y su tía, mientras su madre se encontraba en el hospital preparándose para dar a luz. Este trágico desenlace agrega un peso emocional imposible de soportar en un momento que debería ser de alegría para la familia.

La Lucha por Justicia

José Luis Gutiérrez, de 29 años y padre de los niños, clama por justicia mientras sostiene a su recién nacido en brazos. Este doloroso momento lo enfrenta a un dilema que ninguna familia debería experimentar. Su incapacidad para comprender cómo ocurrió una tragedia de tal magnitud resuena en la comunidad, que se une a su reclamo de justicia y seguridad en las vías.

Una Comunidad en duelo

La tragedia ha conmovido no solo a la familia afectada, sino a toda Catriel. Vecinos y amigos se han acercado para expresar su dolor y ofrecer apoyo en este difícil momento, subrayando la importancia de crear conciencia sobre la seguridad vial y las velocidades permitidas en las rutas.

La pérdida de estos niños y sus familiares resalta la urgencia de abordar los problemas de seguridad en las carreteras, con el objetivo de evitar que tragedias como esta se repitan en el futuro.