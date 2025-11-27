Tras protestas masivas, el gobierno búlgaro retira el borrador del presupuesto 2026

El gobierno búlgaro ha decidido retirar el proyecto de presupuesto estatal para 2026, tras una serie de masivas manifestaciones que se llevaron a cabo el miércoles. Esta decisión fue anunciada por el Consejo de Gobernanza Conjunta de la coalición en el poder.

El Primer Ministro, Rosen Zhelyazkov, afirmó que el gobierno buscará reiniciar el diálogo con los empleadores y los sindicatos, reconociendo que la tensión social y las protestas son señales claras de que se deben priorizar los intereses del país por encima de las visiones políticas individuales.

Compromiso de Diálogo

Zhelyazkov enfatizó la necesidad de restaurar la comunicación con las organizaciones empresariales y sindicales, que han boicoteado algunas reuniones del consejo de gobernanza conjunta. Este llamado busca unir fuerzas y crear un ambiente de cooperación.

Impacto Económico del Presupuesto

La oposición, liderada por el ex Primer Ministro Boyko Borissov del partido GERB, advirtió que si no se aprueba un nuevo presupuesto antes de fin de mes, el país operará con el presupuesto actual hasta que se adopte uno nuevo para el próximo año. Atanas Atanasov, del bloque opositor «Continuemos el Cambio – Bulgaria Democrática,» instó al gobierno a reconsiderar los elementos controversiales del presupuesto del próximo año.

Preocupación Social y Manifestaciones

Las recientes manifestaciones reflejan la creciente preocupación sobre las implicaciones del presupuesto en la economía, especialmente por el aumento de las contribuciones a la seguridad social y el doble del impuesto a los dividendos. Los protestantes formaron una cadena humana alrededor del parlamento y realizaron intentos de bloquear los vehículos de los diputados, lo que derivó en intervención policial para evitar la violencia.

Advertencias Económicas

Expertos económicos advirtieron sobre los riesgos significativos que acarrea el borrador de presupuesto, especialmente a medida que Bulgaria se prepara para ingresar a la eurozona a principios del próximo año. El presupuesto propone un gasto gubernamental récord que se sitúa cerca del 46% del PIB, financiado principalmente a través del aumento de impuestos a trabajadores y empresas, así como un drástico incremento de la deuda pública.

Coalición en el Poder

Bulgaria actualmente es gobernada por una coalición minoritaria integrada por GERB, el Partido Socialista Búlgaro (BSP) y «Hay Tal Pueblo» (ITN).