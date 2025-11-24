Tres heridos y un detenido en un incidente.

Balacera en una fiesta de egresados en Córdoba: tres heridos y un detenido

Una noche de celebración se tornó en caos en Córdoba, donde una balacera dejó tres personas heridas, una de ellas en estado crítico. Las autoridades han detenido a un sospechoso tras la violencia desatada en un salón de fiestas.

El incidente ocurrió el sábado por la noche en un salón de la calle Jerónimo Sappia al 4300, en el barrio Las Flores II. Durante una fiesta de egresados, un hombre abrió fuego desde su vehículo, impactando a un adolescente de 15 años y a dos mujeres de 18 y 34 años.

Detalles del ataque

Según los informes policiales, el tirador disparó repetidamente desde un Renault Koleos hacia el interior del salón, causando una herida de bala en el cuello al menor, quien permanece en estado grave en el Hospital Provincial del Suroeste Eva Perón. Las dos mujeres, por su parte, presentaron heridas en el hombro, la pierna y la zona intercostal, pero fueron dadas de alta tras recibir atención médica.

Acciones policiales y arresto

Luego del ataque, la Policía de Córdoba recibió la denuncia a través del 911 y rápidamente implementó un operativo en el barrio Marechal. En esta acción, lograron capturar a un hombre de 26 años, de nacionalidad colombiana, señalado como el principal sospechoso.

Investigaciones en curso

Durante el procedimiento, se secuestró el vehículo utilizado en el ataque. Las autoridades confirmaron que el detenido no tenía antecedentes en Argentina y no se le encontraron armas de fuego. Sin embargo, se investiga su situación migratoria y posibles antecedentes en su país de origen.

Motivos detrás del ataque