Tribunal Federal Rechaza Apelación de Difamación: Bruce Lehrmann Sabía que Brittany Higgins No Daba Su Consentimiento

La controversia en torno a Bruce Lehrmann se intensifica tras la decisión de la Corte Federal, que reafirma el veredicto de que abusó sexualmente de Brittany Higgins.

Rechazo de la Apelación y Hallazgos Aumentados

La Corte Federal desestimó la apelación de Bruce Lehrmann, quien buscaba revertir un fallo que lo culpaba de la violación de Brittany Higgins. Más allá de esto, los jueces indicaron que el juez Michael Lee debió haber establecido que Lehrmann conocía que Higgins no consentía a la relación sexual.

Desarrollo del Caso

Lehrmann, ex asistente político, había demandado a Network Ten y a la periodista Lisa Wilkinson por difamación, tras una entrevista con Higgins en el programa The Project en 2021. Sin embargo, el juez Lee desestimó su reclamo y concluyó que, en términos de probabilidades, había violado a Higgins en 2019.

Detalles de la Decisión Judicial

Los jueces de apelación rechazaron todas las cuatro argumentaciones de Lehrmann, afirmando que el juicio no fue procedimentalmente injusto. Un espectador promedio habría interpretado el caso como una violación violenta sin consentimiento, y la Corte encontró que Lehrmann había actuado a sabiendas.

El Estado de Consentimiento

La Corte subrayó que Lehrmann no estaba bajo efectos de alcohol al llevar a Higgins a la oficina ministerial y destacó que, en ese momento, ella era una «mujer muy ebria, pasiva y silenciosa». Efectivamente, el tribunal argumentó que era evidente que Lehrmann debía haber considerado el consentimiento de Higgins antes de proceder.

Perspectivas de Futuro para Lehrmann

La defensa de Lehrmann argumentó que se le presentó un caso que lo sorprendió, al haber descriptores de una violación no violentos. A pesar de las diferencias en la presentación del caso, la Corte dejó claro que el acto de no obtener el consentimiento se mantenía firme.

Comentarios Post-Judicial

Tras la decisión, Lehrmann se enfrenta a cargos de costos, y su abogada enfatizó que su cliente se siente abrumado por el veredicto y sigue manteniendo su inocencia. Se espera que busque asesoría legal sobre un posible recurso ante la Corte Suprema.