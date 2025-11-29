Trump advierte a aerolíneas y pilotos: ¡No sobrevuelen Venezuela!

El presidente estadounidense ha dejado entrever un mensaje inquietante sobre Venezuela, generando especulaciones y preocupaciones en el ámbito internacional.

Este sábado, Donald Trump lanzó un mensaje en su red social Truth, instando a «todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas» a considerar el espacio aéreo sobre Venezuela como «completamente cerrado». Esta declaración ha encendido alarmas sobre un posible ataque militar estadounidense, así como sobre las tensiones en la región que han escalado en las últimas semanas.

Un Mensaje Críptico que Causa Preocupación

Sin proporcionar más detalles, el tono irónico de Trump ha sido interpretado por muchos como una amenaza a Maduro y su gobierno. La creciente presencia militar estadounidense en el Caribe, que incluye al portaaviones USS Gerald Ford, aumenta la ansiedad sobre las intenciones de Washington.

Las Acusaciones de Narcotráfico y Terrorismo

Mientras Trump sostiene que su objetivo es combatir el narcotráfico que emana de Venezuela, el régimen de Maduro califica estas acusaciones como un pretexto para un cambio de régimen. En este contexto, ya se han reportado múltiples ataques estadounidenses en el Caribe dirigidos a embarcaciones sospechosas, con un saldo de al menos 83 muertos.

Tensiones en el Espacio Aéreo

Las autoridades de aviación de EE. UU. han advertido a las aeronaves civiles sobre los «grandes riesgos» de operar en el espacio aéreo venezolano. La petición de Trump de que lo consideren «completamente cerrado» añade presión sobre las aerolíneas, resultando en la suspensión de vuelos hacia Venezuela por varias compañías. Esta medida ha provocado la furia del gobierno venezolano, que ha revocado permisos a aerolíneas como Iberia y TAP, acusándolas de colaborar con el «terrorismo de Estado» promovido por EE. UU.

Conversaciones entre Trump y Maduro

Recientemente, se supo que Trump y Maduro mantuvieron una conversación telefónica en la que discutieron la posibilidad de reunirse en EE. UU. Este diálogo se produce en un contexto de creciente tensión y señales de guerra, intensificando las preocupaciones sobre un conflicto abierto.

A medida que se desarrollan estos acontecimientos, el mundo observa de cerca la situación en Venezuela y la postura de Estados Unidos, preguntándose cuáles serán los próximos pasos en este delicado juego geopolítico.