Trump Anuncia Cierre del Espacio Aéreo sobre Venezuela

En una medida sorprendente, Donald Trump declaró que el espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela se cerrará completamente, generando reacciones inmediatas en la comunidad internacional.

Un Mensaje Directo a las Aerolíneas y el Crimen Organizado

El ex presidente estadounidense publicó en su red social, Truth Social, un mensaje claro: “A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y tratantes de personas, consideren el espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela como cerrado en su totalidad”. Esta declaración ha inquietado tanto a las autoridades venezolanas como a las fuerzas del orden en Estados Unidos.

Silencio de las Autoridades Venezolanas y de Defensa de EE.UU.

Hasta el momento, el ministerio de comunicaciones de Venezuela no ha respondido a los comentarios de Trump, mientras que el Departamento de Defensa de EE.UU. tampoco ha emitido un pronunciamiento oficial al respecto. La situación se vuelve más complicada con los recientes desarrollos en la región.

Operativos Militares y Alertas de Seguridad

Desde hace varios meses, Estados Unidos ha intensificado sus operaciones en el Caribe contra embarcaciones vinculadas con el narcotráfico. Trump ha aprobado operaciones encubiertas de la CIA en Venezuela y, durante una reciente conferencia con miembros militares, anunció que se intensificarían las acciones en tierra para detener a los narcotraficantes venezolanos.

Aviso de la FAA y Reacciones Internacionales

La FAA advirtió a las aerolíneas sobre una «situación potencialmente peligrosa» en el espacio aéreo venezolano, citando un empeoramiento de la seguridad y un aumento de la actividad militar en la región. Esto llevó a Venezuela a revocar los derechos operativos de seis aerolíneas internacionales que suspendieron sus vuelos.

La Acusación de Narcotráfico hacia Maduro

El gobierno de Trump ha acusado a Nicolás Maduro de estar implicado en actividades de narcotráfico, una afirmación que el presidente venezolano ha desmentido rotundamente. Maduro, en el poder desde 2013, sostiene que las maniobras de Trump buscan derrocarlo, asegurando que el pueblo y las fuerzas armadas de Venezuela se resistirán a cualquier intento externo.

Presencia Militar de EE.UU. en la Región

Las fuerzas estadounidenses han concentrado sus esfuerzos en operaciones contra el narcotráfico, aunque el arsenal desplegado es desproporcionado para tales tareas. Desde septiembre, han realizado al menos 21 ataques a embarcaciones sospechosas en el Caribe y el Pacífico, resultando en la muerte de al menos 83 personas.