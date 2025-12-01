Trump anuncia su candidato para dirigir la Fed

El expresidente Donald Trump ha revelado que ya tiene un candidato en mente para liderar la Reserva Federal, generando expectativa sobre los cambios en la política monetaria.

En un reciente evento, Donald Trump afirmó que ha tomado una decisión sobre quién ocupará la presidencia de la Reserva Federal, destacando su deseo de que su elegido promueva la reducción de las tasas de interés.

Expectativas en el Aire

Durante un vuelo en el Air Force One, Trump mencionó a los periodistas: “Sé a quién voy a elegir, sí”, sin desvelar el nombre del candidato, prometiendo un anuncio inminente.

Críticas a Jerome Powell

El expresidente no ha escatimado críticas hacia el actual presidente de la Fed, Jerome Powell, a quien considera demasiado lento en la implementación de recortes necesarios. Según informes, Kevin Hassett, director del Consejo Económico Nacional, es uno de los nombres más mencionados para suceder a Powell.

Reacciones del Mercado

Hassett, entrevistado en el programa “Face the Nation” de CBS, se abstuvo de confirmar su posible nombramiento, calificando las especulaciones de “rumores”. Sin embargo, enfatizó la respuesta positiva del mercado ante las noticias sobre su posible candidatura.

Beneficios para el Ciudadano

“La reciente subasta del Tesoro fue un éxito, y las tasas de interés han bajado. Los estadounidenses pueden esperar que el próximo líder de la Fed facilite préstamos más accesibles para autos y hipotecas”, añadió Hassett.

Perspectivas de Nombramiento

Trump confía en que Hassett puede alinearse con su visión de un banco central que actúe de manera más agresiva en términos de tasas de interés. No obstante, algunos analistas advierten que su estilo podría no resonar bien con otros miembros del comité que fija dichas tasas.

Tiempos de Anuncio

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, ha indicado que Trump podría hacer el anuncio antes de las festividades de diciembre, y otros potenciales candidatos incluyen a los gobernadores de la Fed Christopher Waller y Michelle Bowman.

El futuro presidente de la Reserva Federal necesitará la aprobación del Senado y, si es alguien externo, asumirá un mandato por 14 años que comenzará en febrero, justo cuando el término de Powell finalice en mayo.