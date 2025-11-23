Trump asegura que su plan de 28 puntos para la paz en Ucrania no es la «última palabra» para Kyiv.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, asegura que su plan para poner fin al conflicto en Ucrania no es definitivo, en medio de crecientes tensiones y dudas de aliados.

El Contexto de la Propuesta

Este sábado, líderes de Europa, Canadá y Japón expresaron opiniones mixtas sobre el plan estadounidense, catalogándolo como un punto de partida necesario para alcanzar una paz justa, pero subrayando que aún requiere ajustes. Las preocupaciones giran principalmente en torno a cambios territoriales y limitaciones al ejército ucraniano.

Las Reacciones en Kyiv

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, hizo un llamado a la unidad y expresó que Ucrania atraviesa «uno de los momentos más difíciles de su historia». La incertidumbre sobre el plan, percibido como favorable a Moscú, genera inquietud entre los líderes ucranianos.

Urgencia para Aceptar el Plan

Trump ha establecido una fecha límite hasta el 27 de noviembre para que Ucrania acepte el plan de 28 puntos. En una conferencia, el mandatario afirmó: «No es mi oferta final», enfatizando la necesidad de un diálogo continuo.

Preocupaciones de los Aliados

Durante la cumbre del G20 en Sudáfrica, líderes de distintas naciones firmaron una declaración conjunta, mencionando que el borrador del plan necesita trabajo adicional para garantizar la sostenibilidad de una futura paz. Los aliados destacaron la importancia de no cambiar las fronteras por la fuerza y manifestaron su inquietud acerca de las limitaciones a las fuerzas armadas de Ucrania.

Detalles del Plan de Paz

El plan incluye la retirada de tropas ucranianas de ciertas regiones y la congelación de fronteras en Donetsk y Zaporiyia, que actualmente están en manos rusas. Además, limita el ejército ucraniano a 600,000 efectivos, con la promesa de garantías de seguridad, aunque aún faltan detalles concretos.

Un Dilema para Ucrania

Frente a la presión, Zelensky expresó que el país podría enfrentarse a una elección difícil entre mantener su dignidad o arriesgarse a perder apoyo crucial. A pesar de la complejidad de la situación, el mandatario se comprometió a trabajar constructivamente con EE.UU. en el marco del plan propuesto.

Preparativos para Conversaciones

El asesor de Zelensky, Andriy Yermak, liderará al equipo negociador en las próximas conversaciones sobre un posible acuerdo de paz. Kyiv continúa dependiendo del respaldo militar de EE.UU. para contrarrestar las ofensivas rusas.

Perspectivas Futuras

A medida que las disputas prosiguen, Putin ha comentado que Rusia está dispuesta a mostrar flexibilidad en cuanto al plan, aunque también prepara su propia estrategia militar. La comunidad internacional observa con atención cómo se desarrollan los eventos en esta tensa situación.