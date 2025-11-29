Trump Cierra el Espacio Aéreo de Venezuela; Caracas Lo Llama ‘Amenaza Colonialista’

Tensión Aérea: EE.UU. Cierra Espacio Aéreo sobre Venezuela

Los últimos acontecimientos en la relación entre Estados Unidos y Venezuela han elevado la tensión regional, impactando directamente el tráfico aéreo venezolano.

El anuncio del presidente Donald Trump sobre el cierre total del espacio aéreo venezolano ha dejado a muchas aerolíneas en estado de incertidumbre, aumentando las complicaciones para los pasajeros.

Impacto en el Tráfico Aéreo

Desde hace una semana, el tráfico aéreo en Venezuela ha sido severamente afectado tras una alerta emitida por la autoridad aeronáutica estadounidense, que instó a las aerolíneas a extremar precauciones debido a la creciente actividad militar en la región. Compañías como Iberia, Air Europa y TAP decidieron suspender sus vuelos hacia y desde el país caribeño, tras esta advertencia. El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil de Venezuela (INAC) urgió a las aerolíneas a retomar operaciones en 48 horas o enfrentar la revocación de sus derechos de tráfico aéreo.

Las Consecuencias para los Pasajeros

La decisión de suspender los vuelos ha dejado a miles de pasajeros varados, tanto en Venezuela como en el extranjero. En la última semana, los vuelos programados han disminuido un 24,7%, provocando un caos en aeropuertos y afectando a quienes buscan regresar a casa. Los destinos activos incluyen México, Colombia y Panamá, mientras que la aerolínea estatal Conviasa continúa ofreciendo algunas rutas hacia Rusia y China.

Declaraciones y Reacciones

Trump hizo el anuncio a través de su cuenta en Truth Social, advirtiendo a aerolíneas y pilotos sobre la necesidad de evitar el espacio aéreo venezolano. En contraposición, el gobierno venezolano ha denunciado esta acción como una agresión colonialista, alegando que atenta contra su soberanía. Aunque la Casa Blanca no ha aclarado cómo se ejecutará este cierre, analistas advierten que la medida puede ser vista como un intento por forzar el cambio de gobierno en Venezuela, en un escenario ya de por sí complejo.

Preocupaciones Internacionales

A medida que se intensifica la situación, tanto Estados Unidos como Venezuela parecen estar atrapados en un ciclo de tensión creciente. La administración de Trump ha estado realizando maniobras militares en el Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico, aunque muchos observadores sugieren que estas tácticas podrían estar dirigidas a debilitar al gobierno de Nicolás Maduro. El uso de la fuerza militar y el cierre del espacio aéreo podrían tener repercusiones duraderas en la región, provocando incertidumbre entre los responsables de la política internacional y los actores involucrados.

Un Futuro Incierto