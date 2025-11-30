Trump cierra el espacio aéreo de Venezuela: Tensión máxima

Trump ciñe el cerco aéreo sobre Venezuela: advertencias y respuestas

En un giro audaz de política exterior, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, proclamó ayer que el espacio aéreo sobre Venezuela se considera completamente cerrado, generando un clima de tensión elevado entre ambos países.

En un mensaje en su plataforma Truth Social, Trump instó a aeronaves y pilotos a tener en cuenta esta nueva medida, aunque no ofreció mayores detalles. Esta declaración se suma a una serie de acciones militares en el Caribe que tienen como objetivo frenar el narcotráfico, pero muchos creen que su verdadero propósito es debilitar el régimen de Nicolás Maduro.

Un cerco militar en aumento

Desde principios de septiembre, la administración Trump ha intensificado su presión sobre Venezuela mediante un importante despliegue militar que incluye un portaaviones y tropas de elite. Aunque Washington asegura que su objetivo es combatir el narcotráfico, el análisis sugiere que busca provocar un cambio en el poder en el país sudamericano.

Reacciones del régimen chavista

La respuesta del gobierno de Maduro fue inmediata y contundente, calificando la advertencia de Trump como una «amenaza colonialista». La administración venezolana denunció esta acción como una «agresión injustificada» y un acto de hostilidad hacia su soberanía.

Impacto en el tráfico aéreo

Las advertencias de la Casa Blanca han tenido un efecto directo en la aviación comercial, causando que seis aerolíneas suspendan sus operaciones hacia y desde Venezuela. Esta decisión ha enfurecido al gobierno venezolano, que ha prohibido a estas compañías operar en su espacio aéreo, acusándolas de colaborar con el «terrorismo de Estado» impulsado por Estados Unidos.

Tensiones crecientes en la región

Las maniobras militares no se limitan solo a Venezuela. República Dominicana ha concedido a Estados Unidos acceso a sus instalaciones aeroportuarias, y Trinidad y Tobago recibió recientemente ejercicios militares de los marines estadounidenses. Esta comprobada actividad militar ha elevado aún más la tensión en la región.

La situación se complica

Según informes recientes, Trump y Maduro mantuvieron una conversación telefónica sobre una posible reunión, lo que añade más incertidumbre a una situación ya volátil. Sin embargo, la advertencia sobre el espacio aéreo y los movimientos militares sugieren que la relación podría tornarse aún más conflictiva.

Opciones militares en la mesa

El Pentágono está considerando diversas estrategias, incluidas operaciones encubiertas y ataques selectivos contra objetivos estratégicos en Venezuela. La idea es desestabilizar el régimen sin desencadenar una invasión a gran escala, abordando de forma precisa los puntos críticos de la infraestructura militar chavista.