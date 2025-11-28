Trump declara suspensión permanente de migración desde países del ‘tercer mundo’

El presidente Donald Trump ha tomado una drástica decisión tras el asesinato de una oficial de la Guardia Nacional por parte de un ciudadano afgano, anunciando la suspensión indefinida de la migración hacia Estados Unidos desde naciones del tercer mundo.

En un mensaje publicado en su plataforma The Truth Social, Trump afirmó: “Suspenderé permanentemente la migración desde todos los países del tercer mundo para permitir que el sistema estadounidense se recupere por completo”. Esta medida, según el mandatario, es necesaria para restaurar la seguridad en el país y proteger a sus ciudadanos.

Justificaciones de la Medida

Trump consideró que la drástica acción es un paso necesario para que Estados Unidos pueda reponerse tras incidentes violentos y garantizar un futuro más seguro. Además, amenazó con revocar los visados que fueron otorgados por la administración de Joe Biden, intensificando así la tensión en el panorama migratorio.

Reacciones a la Decisión

El anuncio ha generado diversas reacciones en el ámbito político y social, con voces que apoyan la medida argumentando la necesidad de priorizar la seguridad nacional, mientras que críticos la tildan de xenófoba y poco humanitaria. El debate sobre la migración y la política interna estadounidense se aviva una vez más.

Este es un desarrollo en curso que seguirá siendo monitoreado por diversos medios de comunicación y organizaciones de derechos humanos.