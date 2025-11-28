Trump detiene migración de países en desarrollo y revisa green cards de 19 nacionalidades

Trump Intensifica Su Mensaje Contra la Migración Tras Tiroteo en Washington

El ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reavivado su retórica antimigratoria, prometiendo medidas drásticas contra la entrada de migrantes de países en desarrollo. Su reciente comunicado llega en medio de un clima de tensión tras un incidente violento en la capital.

Un Anuncio Controversial Trump declaró en sus redes sociales su intención de «detener de forma permanente la migración» desde todos los «países del tercer mundo», a la vez que criticó la supuesta carga económica que los refugiados representan para el país.

Medidas Inminentes en el Horizonte Este anuncio, aunque vago, podría enfrentar desafíos legales y ha suscitado fuertes reacciones de organismos internacionales. La ofensiva marca un endurecimiento de su postura hacia los migrantes, especialmente en el contexto de su segundo mandato. Entre las políticas proyectadas, se incluyen deportaciones masivas de quienes hayan ingresado al país de manera irregular y una drástica reducción en las admisiones de refugiados.

Reacciones y Consecuencias El gobierno también ha suspendido temporalmente las solicitudes de inmigración de afganos tras el reciente tiroteo. En este caso, cualquier extranjero que «no encaje» es blanco de críticas por parte de Trump.

Puntos en la Mira La USCIS ha comenzado a revisar las tarjetas de residencia de quienes emigraron de 19 países, aunque no se especificaron los detalles de la medida. Se mencionó que estos países incluyen a Afganistán, Haití y Venezuela.

Estigmatización de los Inmigrantes Trump ha echado la culpa a los refugiados por la «disfunción social» en Estados Unidos, prometiendo cortar subsidios federales a los no ciudadanos. Asegura que esto «recuperará» el sistema estadounidense, alegando beneficios para la población nativa.

Denuncias de Injusticia Expertos en inmigración, como Jeremy McKinney, han expresado su preocupación, poniendo en duda la relación entre la inmigración y los actos violentos en el país. Subrayan que la violencia es un problema complejo que no puede ser reducido a la nacionalidad o el estatus migratorio.

Un Contexto Difícil La atención en este tema crece tras el ataque realizado por un afgano, quien llegó a Estados Unidos con un programa de protección por haber colaborado con fuerzas estadounidenses. La administración de Trump ha sido criticada por su enfoque generalizado hacia los migrantes, lo que ha llevado a un aumento en la polarización social.