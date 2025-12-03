Trump detiene solicitudes de residencia y ciudadanía para migrantes de Venezuela, Cuba, Haití y 16 países más

El presidente Donald Trump anunció una drástica medida que afecta a miles de inmigrantes de varios países, interrumpiendo sus solicitudes de residencia y ciudadanía.

El gobierno de Donald Trump ha detenido las solicitudes de inmigración de ciudadanos provenientes de Venezuela, Cuba, Haití y 16 países adicionales no europeos. Esta decisión surge tras un memorando interno revelado por CBS, socio de la BBC.

Impacto Directo en Solicitudes de Residencia y Ciudadanía

La medida paraliza todas las solicitudes pendientes de personas de estos países, exigiendo un exhaustivo proceso de revisión para los inmigrantes que deseen ingresar a Estados Unidos. Esta revisión se centra en posibles amenazas a la seguridad nacional.

¿Qué Países se Ven Afectados?

Además de las naciones mencionadas, la lista incluye a Afganistán, Burundi, Chad, Eritrea, Guinea Ecuatorial, Irán, Laos, Libia, Myanmar, República del Congo, Somalia, Sudán, Yemen, Sierra Leona, Togo y Turkmenistán.

Formalización de la Medida

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. formalizó que todas las decisiones, incluidas las aprobaciones y negaciones, se encuentran suspendidas. Este cambio responde a un ataque reciente en Washington D.C. que involucró a miembros de la Guardia Nacional, lo que cada vez más enfoca la atención en la seguridad de los inmigrantes.

Motivaciones Detrás de la Decisión

La administración argumenta que la revisión de las solicitudes tiene como objetivo garantizar que solo los «mejores» se conviertan en ciudadanos estadounidenses. Un portavoz del Servicio de Ciudadanía señaló que la ciudadanía es un privilegio, no un derecho.

Cancelación de Audiencias y Ceremonias

Abogados de inmigración han informado que las audiencias de ciudadanía han sido canceladas recientemente, afectando a migrantes de diversos países, incluyendo Venezuela, Irán y Afganistán. La ceremonia de naturalización, que simboliza la culminación de un largo proceso, se ha visto suspendida.

Reacciones a la Medida

La reciente decisión se produce en un contexto donde Trump intensifica su discurso contra migrantes y refugiados, relacionándolos con problemas sociales en EE.UU. Desde su regreso a la presidencia, ha firmado varias órdenes para frenar la inmigración y proteger la seguridad nacional.

Comentarios Controversiales sobre Inmigrantes Somalienses

En una reunión reciente, Trump expresó su oposición a la inmigración de somalíes, sugiriendo que deben regresar a su país. Estos comentarios han generado controversia y críticas, especialmente en comunidades con alta población somalí.

A medida que continúan las operaciones contra inmigrantes indocumentados, la política del gobierno parece ser más restrictiva, creando incertidumbre en muchas familias que esperan regularizar su situación en EE.UU.