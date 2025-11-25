Trump: Importante Avance en los Esfuerzos de EE. UU. por Terminar la Guerra entre Rusia y Ucrania

El presidente estadounidense asegura haber avanzado significativamente en la búsqueda de una resolución al conflicto, mientras miles de vidas están en juego.

Avances en las Negociaciones de Paz

En una publicación reciente en Truth Social, el presidente Donald Trump afirmó que su equipo ha logrado “progresos impresionantes” para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania. Trump enfatizó que el conflicto “nunca habría comenzado si yo fuera presidente” y lamentó las 25,000 bajas que se han reportado en la última semana.

Plan de Paz Refinado

Trump detalló que el “Plan de Paz de 28 Puntos”, inicialmente redactado por Estados Unidos, ha sido ajustado con la participación de las partes involucradas y que quedan pocos desacuerdos por resolver. También reveló que ha instruido a su enviado especial, Steve Witkoff, a reunirse con el presidente ruso Vladimir Putin en Moscú, mientras que el Secretario del Ejército, Dan Driscoll, se encontrará con delegados ucranianos.

Expectativas de Reuniones Claves

El mandatario estadounidense manifestó su interés en reunirse con los presidentes Zelenskyy y Putin, pero subrayó que esto sucederá solo “cuando el acuerdo para terminar la guerra esté finalizado o en sus etapas finales”. Trump concluyó su mensaje expresando su esperanza de que se logre la paz lo más pronto posible.

Reacciones Internacionales

Recientemente, funcionarios de alto nivel de Estados Unidos y Ucrania se mostraron optimistas tras las conversaciones en Ginebra, donde se abordaron los puntos del plan de paz de Trump. Sin embargo, este enfoque ha generado preocupación entre algunos aliados europeos, quienes lo consideran demasiado conciliador hacia Moscú.

Opiniones de los Líderes

Marco Rubio, Secretario de Estado de EE.UU., quien encabezó la delegación en Suiza, calificó las discusiones como “muy provechosas” y mencionó que estas representaron “los días más productivos en mucho tiempo”. A pesar de los desafíos, Rubio expresó su optimismo sobre la posibilidad de un avance significativo.

La Posición de Ucrania

El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy ha destacado la difícil situación que enfrenta su país, debiendo equilibrar la defensa de sus derechos soberanos con la necesidad de apoyo estadounidense. Zelenskyy reafirmó su compromiso de “siempre defender” a Ucrania.