Trump Indulta a Exlíder Hondureño Condenado por Narcotráfico en EE. UU.

Donald Trump ha dado un inesperado giro en su postura al anunciar su intención de indultar a Juan Orlando Hernández, el ex presidente de Honduras condenado a 45 años de prisión en Estados Unidos por narcotráfico y delitos de armas.

Indulto Sorpresivo para un Controversial Ex Líder

En un mensaje publicado en Truth Social, Trump expresó: “Voy a conceder un indulto total y completo a Juan Orlando Hernández, quien ha sido tratado de manera muy dura y injusta, según muchas personas que respeto mucho”. Esta declaración genera revuelo, especialmente dado el contexto de las acusaciones contra Hernández.

Un Culpable de Narcotráfico

Hernández fue condenado en marzo de 2023 en tribunales estadounidenses por recibir sobornos millonarios para proteger envíos de cocaína destinados a Estados Unidos, a pesar de haber afirmado en el pasado su intención de combatir este delito. Durante el juicio, el fiscal asistente Jacob Gutwillig destacó que Hernández había «creado una autopista de cocaína hacia Estados Unidos».

Relación Controvertida con Estados Unidos

Durante sus dos mandatos como presidente de Honduras, entre 2014 y 2022, Hernández fue un aliado clave de Estados Unidos, especialmente bajo la administración de Trump. Sin embargo, su arresto poco después de dejar el cargo subraya las implicaciones de su gestión en la lucha contra el narcotráfico.

Contradicciones en la Política de Drogas

El anuncio del indulto llega en un momento en que Trump se posiciona como un líder firme contra las drogas. Su administración categorizó a múltiples carteles como «organizaciones terroristas extranjeras» y utilizó la narrativa de una «guerra contra las drogas» para justificar acciones militares en el Caribe y el Pacífico, acciones que han sido criticadas por organizaciones humanitarias.

Apoyo a Honduras en la Contienda Electoral

A través de su mensaje, Trump también mostró apoyo a Tito Asfura, candidato presidencial en Honduras, destacando que Estados Unidos estaría detrás del país si él gana. No obstante, advirtió que en caso de una victoria de otro candidato, la nación norteamericana no invertiría más recursos.

Un Futuro Político Incierto

Honduras se prepara para unas elecciones clave, donde los pronósticos son inciertos, con Asfura en un empate técnico contra Rixi Moncada de la izquierda y Salvador Nasralla del partido liberal. Los observadores internacionales, incluyendo la Organización de Estados Americanos, están pendientes del proceso electoral, después de expresar preocupaciones sobre su transparencia.

A medida que se acerca el día de las elecciones, el panorama político en Honduras se presenta complejo, con múltiples candidatos que podrían reclamar una victoria, lo que podría desatar más tensiones en la nación.