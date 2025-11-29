Trump Indultará a Juan Orlando Hernández Antes de las Elecciones en Honduras

Donald Trump Anuncia Indulto para Juan Orlando Hernández: ¿Qué Implicaciones Tiene?

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sorprendido al mundo al anunciar su intención de indultar a Juan Orlando Hernández, el exmandatario hondureño condenado por narcotráfico. Este giro repentino genera incertidumbre en el futuro político de Honduras y plantea muchas preguntas sobre el impacto de dicho indulto.

El Indulto que Cambia el Panorama Político

Durante una publicación en la red Truth Social, Trump reveló su decisión de otorgar un indulto total a Hernández, quien, según él, ha sido víctima de un «trato injusto». Esta noticia llega justo a días de las elecciones presidenciales en Honduras, donde el candidato Nasry «Tito» Asfura busca suceder a la actual presidenta, Xiomara Castro.

Detalles del Anuncio de Trump

En su mensaje, Trump afirmó: «Otorgaré un indulto completo a Juan Orlando Hernández, quien ha sido tratado con mucha dureza». Además, no escatimó en elogios hacia Asfura, afirmando que su victoria podría marcar un cambio significativo para el país.

Trump no especificó la fecha en que se llevará a cabo el indulto, dejando en suspenso el futuro de Hernández, quien actualmente cumple una condena de 45 años de prisión por narcotráfico y se enfrenta a multas millonarias en Estados Unidos.

El Pasado Controversial de Juan Orlando Hernández

Hernández, de 57 años, fue presidente de Honduras entre 2014 y 2022. Su era se vio marcada por acusaciones de corrupción y vínculos con el narcotráfico, lo que llevó a su condena en 2024. A pesar de ello, su administración fue vista como un aliado estratégico para Estados Unidos en la lucha contra las drogas.

Aunque se defendió de las acusaciones, asegurando haber sido «acusado de manera injusta», los fiscales sostuvieron que Hernández había operado Honduras como un «narcoestado», recibiendo sobornos de narcotraficantes.

El Rol de Nasry Asfura en el Futuro de Honduras

Las elecciones presidenciales en Honduras, programadas para este domingo, son cruciales y determinarán quién asumirá el liderazgo tras la gestión de Castro. Asfura, exalcalde de Tegucigalpa, se presenta como el candidato de centroderecha y busca reactivar la economía del país.

En apoyo a Asfura, Trump sugirió que, si se convierte en presidente, sus políticas recibirán un «gran apoyo» de los Estados Unidos. En contraste, dejó entrever que un mal liderazgo podría tener «consecuencias catastróficas» para Honduras.

Conclusiones y Reflexiones