Trump: ‘No queremos somalíes en EE. UU., vuelvan a mejorar su país’

En una reciente reunión del gabinete, el presidente Trump generó controversia con sus comentarios sobre los inmigrantes de Somalia, provocando reacciones tanto a nivel local como nacional.

Declaraciones que Generan Reacciones

El mandatario estadounidense afirmó que no desea la presencia de inmigrantes somalíes en el país, argumentando que su contribución es mínima. «No los quiero en nuestro país. Seré honesto, OK», expresó durante la reunión.

Operaciones de ICE en Minnesota

De acuerdo a informes de medios, la administración Trump ha ordenado a la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que enfoque sus esfuerzos en los inmigrantes somalíes indocumentados en las Ciudades Gemelas de Minnesota. Se espera que cientos sean alcanzados por esta operación que comenzará esta semana.

Comentarios Despectivos y Oleada de Críticas

Las declaraciones del presidente llegaron días después de que su administración detuviera las decisiones sobre asilo, tras un incidente trágico que involucró a soldados de la Guardia Nacional. Trump relacionó el suceso a la inmigración y cuestionó la valía de los ciudadanos de naciones como Somalia.

Conflicto con la Representante Ilhan Omar

Trump ha mantenido una intensa polémica con la representante demócrata Ilhan Omar, quien emigró de Somalia a Estados Unidos en su infancia. Sus ataques se intensificaron después de la publicación de acusaciones sin fundamento por un activista conservador, lo que llevó a Trump a afirmar que Minnesota es un «centro de actividades fraudulentas».

Impacto en la Comunidad Inmigrante

La intención de Trump de terminar con las protecciones legales temporales para los somalíes en Minnesota ha sembrado el temor entre la comunidad inmigrante. Aunque su propuesta afectaría solo a un pequeño número de personas, ha generado dudas sobre la legalidad de su implementación.

Reacciones de Líderes Locales

El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, calificó el mensaje de Trump como «incorrecto», destacando las contribuciones positivas de los inmigrantes somalíes a su comunidad. La respuesta de Omar también fue contundente, insinuando que Trump podría necesitar ayuda profesional por su obsesión con ella.

Historia de la Inmigración Somali en Minnesota

Desde la década de 1990, Minnesota ha sido un hogar para muchos somalíes, quienes han llegado en su mayoría como refugiados. Durante este tiempo, han establecido una comunidad visible y activa, aunque su estatus legal sigue siendo un tema polémico.