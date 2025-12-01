Trump revela su reciente conversación con Nicolás Maduro de Venezuela

El presidente Donald Trump ha confirmado que habló con el mandatario venezolano Nicolás Maduro, aunque se abstuvo de ofrecer detalles sobre el contenido de su conversación. Este diálogo se produce en un contexto de creciente tensión entre ambos países.

Un Encuentro Inesperado

Durante un viaje en el avión presidencial, Trump expresó: «No quiero comentar sobre eso. La respuesta es sí», al ser interrogado sobre su conversación con Maduro. La noticia fue inicialmente reportada por el New York Times, que sugiere que ambos líderes discutieron una potencial reunión en Estados Unidos.

Comentarios de Trump sobre la Conversación

Trump describió la charla como un simple «teléfono», sin posicionarse sobre si fue positiva o negativa. Esta revelación llega en un momento crítico, ya que el mandatario utiliza un lenguaje belicoso hacia Venezuela, pero al mismo tiempo muestra apertura hacia la diplomacia.

Nuevas Medidas y Conflictos

El sábado, Trump declaró que el espacio aéreo sobre Venezuela debía considerarse «cerrado en su totalidad», lo que generó alarma en Caracas. A pesar de su retórica, Trump instó a no interpretar sus comentarios como una inminente acción militar.

La Estrategia del Gobierno de EE. UU.

La administración Trump está considerando diversas acciones para contrarrestar lo que ha calificado de papel del régimen de Maduro en el tráfico de drogas. El presidente venezolano ha rechazado las acusaciones de vínculos con el narcotráfico.

Tensión Militar en la Región

Se ha informado que los Estados Unidos están evaluando opciones que incluyen un intento de derrocar a Maduro, con una significativa acumulación de tropas en el Caribe y operaciones en curso contra embarcaciones involucradas en el narcotráfico.

Críticas de Grupos de Derechos Humanos

Diversas organizaciones han condenado las acciones militares estadounidenses, calificándolas como asesinatos extrajudiciales de civiles, mientras que varios aliados de EE. UU. han expresado preocupación por posibles violaciones de la ley internacional.

Investigaciones en Venezuela

Por su parte, Maduro y otros altos funcionarios no han hecho comentarios sobre la llamada. Jorge Rodríguez, líder de la Asamblea Nacional de Venezuela, indicó que la conversación no era el tema principal de su conferencia, donde se anunció una investigación sobre ataques estadounidenses en el Caribe.