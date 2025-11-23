¡Tu Perra también puede ser Vanguardia!

El esperado regreso de Juana Molina con su nuevo álbum "DOGA" atrapa y deleita a los oyentes. Después de ocho años, la artista nos ofrece una experiencia musical única, donde la creatividad y la experimentación se entrelazan de manera magistral.

El proceso creativo de «DOGA» fue un viaje largo y desafiante que demoró casi seis años. Se describe como «preparar una comida para seis comensales con ingredientes para un ejército», lo que refleja la abrumadora cantidad de material que Juana acumuló a lo largo del tiempo. Así, su dedicación y esfuerzo finalmente dan vida a un álbum que vale la pena explorar.

Una Presentación Inolvidable en La Trastienda

Durante tres noches en La Trastienda, uno de los mejores escenarios de Buenos Aires, Juana Molina hizo magia en el escenario. Con su talento y la destacada colaboración del baterista Diego López De Arcaute, la artista compartió un repertorio que desbordó creatividad. Cada pieza fue un descubrimiento, donde sus sonidos únicos se transformaron en un festín para los sentidos.

Composición y Originalidad: La Firma de Juana

La música de Juana no se puede encasillar. A través de su forma de componer, logra fusionar sonidos propios que se loopan y transforman, aportando una frescura inigualable a cada interpretación. Sus presentaciones, acompañadas de una estética visual inspiradora, son un deleite para el ojo, creando una experiencia que se siente a la vez íntima y expansiva.

Sonidos y Referencias en «DOGA»

Las referencias sonoras en el álbum son variadas. Desde la esencia del folclore hasta ritmos más contemporáneos, «DOGA» invita a un viaje que trasciende géneros. Con melodías que recuerdan a la riqueza del uruguayo Eduardo Mateo, Molina nos sumerge en un universo musical donde la introspección y el humor son parte esencial de la narrativa.

Un Espectáculo de Libertad Creativa

El espectáculo del viernes fue un reflejo de la personalidad de Juana: flexible y dinámica. Sin perder la conexión con el público, cada momento estuvo lleno de espontaneidad y risas. Sus bloopers y anécdotas compartidas se convirtieron en momentos entrañables, demostrando que la complejidad de su arte también puede ser abordada con ligereza y gracia.

Un Disco que Rompe Esquemas

Con «DOGA», Juana Molina reafirma su lugar en la escena musical. Lejos de ser elitista, su música invita a todos a disfrutar y explorar nuevos rumbos sonoros. Este álbum no solo mantiene la calidad característica de su obra, sino que también sugiere una evolución constante, haciendo que cada lanzamiento sea un evento anticipado por sus seguidores.