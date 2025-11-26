Turismo en Córdoba: Capitani advierte que el dólar impulsa a los turistas a salir al exterior

Córdoba se despide de un fin de semana largo que ha dejado huella, con más de 320.000 visitantes, ocupaciones hoteleras que superan el 90% y un impacto económico que alcanzo los 83.000 millones de pesos.

El último fin de semana XXL fue un gran éxito para la provincia de Córdoba, atrayendo a más de 320.000 turistas. Según los datos proporcionados por la Agencia Córdoba Turismo, bajo la dirección de Darío Capitani, la ocupación hotelera rozó el 90%, generando un impacto económico considerable.

Reflexiones sobre el Turismo en Argentina

En una conversación con After Office de Punto a Punto Radio, Capitani se mostró cauteloso respecto a la afirmación del Presidente sobre «el mejor fin de semana de la historia». Sin embargo, destacó que Javier Milei ha empezado a considerar el turismo como una prioridad, subrayando la importancia de su desarrollo estratégico a lo largo del año.

Requisitos para un Turismo Exitoso

El titular de la agencia destacó la necesidad de que Argentina busque ser un país «emisivo o receptivo» en el ámbito turístico. “¿Estamos listos para recibir turismo extranjero, o el tipo de cambio bajo está empujando a los turistas argentinos hacia el exterior?», se preguntó Capitani. Esta reflexión se enmarca en las discusiones sobre la actualidad económica del país.

Impacto de la Economía en el Turismo

Capitani compartió su percepción sobre la situación económica, indicando que, aunque la estabilización macroeconómica y la baja inflación son positivas, un tipo de cambio poco competitivo hace que los argentinos busquen destinos en el extranjero. Sin embargo, en tiempos de crisis, cuando los recursos escasean, el turismo interno tiende a fortalecerse.

La recientes cifras muestran que el turismo ha generado un enorme impacto económico, alcanzando los 83.000 millones de pesos en ingresos.

Competitividad Regional

Frente a la competencia agresiva de paquetes turísticos hacia Brasil, Capitani se mostró optimista sobre la propuesta de Córdoba. «A pesar de que el verano pasado fue muy emisivo hacia Brasil, nuestro enfoque ha permitido que Córdoba mantenga condiciones adecuadas para recibir turistas», afirmó.

El funcionario enfatizó que aquellos que ofrecen servicios turísticos desde Córdoba y Buenos Aires han visto una reducción en sus números de ventas al exterior. Esto, a su vez, ha hecho que el turismo interno crezca, ya que los viajeros restringidos por limitaciones financieras encuentran en Córdoba una opción accesible y de calidad.

Córdoba: Un Destino Atractivo y Accesible

Córdoba se posiciona como un destino atractivo gracias a su infraestructura. Capitani destacó la conectividad aérea y terrestre, así como precios competitivos que no afectan la calidad del servicio. «Nuestra provincia está construyendo una propuesta que atrae tanto a turistas locales como extranjeros», concluyó.