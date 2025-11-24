Turismo récord en Corrientes: Las ciudades más visitadas del fin de semana largo

La provincia de Corrientes experimentó un notable aumento en su actividad turística durante el reciente fin de semana largo de noviembre, alcanzando un asombroso 85% de ocupación hotelera.

Este incremento se atribuye, en gran parte, a la celebración del 38° Encuentro Plurinacional de Mujeres, que reunió a miles de participantes del 22 al 24 de noviembre, sumado a la inigualable belleza de sus destinos naturales.

Turismo en la Capital y el Interior: Niveles Récord

La ciudad de Corrientes y sus alrededores alcanzaron el 100% de ocupación gracias a la masiva afluencia de asistentes al mencionado encuentro. Por su parte, Mercedes también reportó el 100% de ocupación, mientras que Colonia Carlos Pellegrini, puerta de acceso a los Esteros, se posicionó en un destacado 95%. Ituzaingó, impulsada por el 26° Torneo de Pesca del Surubí, tuvo una ocupación del 80%.

Los Esteros del Iberá: Un Destino Sostenible y Atractivo

El emblemático Iberá registró más del 80% de ocupación, mostrando una demanda particular en Cambyretá, Mburucuyá y San Nicolás. Los visitantes pudieron disfrutar de actividades únicas, como avistamientos de fauna autóctona y paseos en bote tanto de día como de noche.

Un Contexto Nacional de Incremento Turístico

El éxito de Corrientes se alinea con una tendencia positiva observada a nivel nacional. La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) reportó que durante el feriado del Día de la Soberanía Nacional, se movilizaron 1.694.000 turistas en todo el país, lo que representa un aumento del 21% respecto al año anterior.

El gasto turístico también mostró un crecimiento real del 34% interanual, con un porcentaje promedio por día de $91.317. Sin embargo, este número refleja un comportamiento más cauteloso por parte de los viajeros, con una disminución del 3,7% en términos reales en comparación con 2024. La estadía promedio a nivel nacional fue de 2,3 noches, destacando la extensión del feriado a cuatro días este año.