UBA Realiza Pruebas de VIH y Sífilis en el Día Mundial de la Lucha Contra el Sida

La Universidad de Buenos Aires se moviliza en un esfuerzo por elevar la conciencia sobre el VIH y ofrecer servicios de salud vitales, en un contexto donde la prevención se torna más urgente que nunca.

El Compromiso de UBA con la Prevención del VIH

En el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Sida, la UBA llevó a cabo una serie de testeos y actividades diseñadas para concientizar y apoyar a las personas con VIH. Este evento refleja un compromiso firme hacia la prevención y educación en salud.

Críticas al Gobierno Nacional y Aumento de Infecciones

A pesar de las iniciativas de la UBA, el Gobierno Nacional enfrenta críticas por no haber implementado la inversión necesaria para la prevención del VIH, tal como denuncia la Fundación Huésped. Este hecho es alarmante en un panorama donde enfermedades de transmisión sexual, como la sífilis y hepatitis B, parecen resurgir, afectando especialmente a jóvenes entre 15 y 39 años.

Voces que Inspiran Acciones

El vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, afirmó: “Esta actividad tiene como meta concientizar sobre una enfermedad que, afortunadamente, causa menos muertes gracias a la ciencia y la atención médica. A pesar de los desafíos actuales, debemos seguir llevando la Universidad a la comunidad para ayudar y apoyar”.

Actividades en la Línea H del Subte

Colaborando con la Asociación Farías y Subterráneos de Buenos Aires, la UBA organizó una intervención especial en la Línea H del subte. Durante el recorrido, estudiantes de la Facultad de Ciencias Médicas y voluntarios de la FUBA brindaron información y realizaron actividades de concientización acompañadas por música en vivo.

Operativos de Salud Abiertos a la Comunidad

Al llegar a la estación de la Facultad de Derecho, se llevó a cabo un operativo del programa “UBA en Acción”, que ofreció no solo testeos de VIH, sino también control de presión arterial, consejería nutricional, atención psicológica y otros servicios de salud esenciales.

Una Iniciativa Integral en el Hospital de Clínicas

En el Hospital de Clínicas de la UBA, también se realizó una jornada de testeos de VIH, sífilis y hepatitis B y C, junto con un espacio de vacunación e información, buscando fortalecer la prevención y el acceso a servicios de salud.

Compromisso de Autores y Personalidades

El evento de apertura contó con la participación de diversas autoridades, incluyendo a Emiliano Yacobitti y la actriz Virginia Lago, quien actuó como madrina de la Asociación Farías, enfatizando la importancia de la colaboración en la lucha contra el Sida.