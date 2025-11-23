Ucrania inicia conversaciones de paz con EE. UU. en Suiza este domingo

En medio de tensiones crecientes, Ucrania iniciará conversaciones con Estados Unidos sobre un plan de paz propuesto por Rusia, con la esperanza de poner fin a la guerra que asola al país.

En un entorno marcado por la incertidumbre, Ucrania dará un paso hacia el diálogo. El próximo domingo, delegados ucranianos se reunirán en Ginebra con representantes de EE. UU. para discutir un plan de paz de 28 puntos, como parte de las reuniones que se realizan en el marco de la cumbre del G20 en Johannesburgo.

La Delegación Ucraniana y sus Objetivos

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, ha confirmado la formación de una delegación específica destinada a tratar este plan. En un mensaje a la nación, Zelenskyy declaró: “He firmado un decreto sobre la composición de nuestra delegación y aprobado las directrices necesarias. Nuestros representantes saben cómo defender los intereses nacionales de Ucrania”.

Según Rustem Umerov, Secretario del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional de Ucrania, el país llega a estas negociaciones con “una comprensión clara” de sus intereses. En un post en Facebook, Umerov afirmó: “Hoy iniciamos consultas entre altos funcionarios de Ucrania y los Estados Unidos sobre los posibles parámetros de un futuro acuerdo de paz”.

Recordando el Pasado: Un Llamado a la Resiliencia

El contexto de estas conversaciones es complejo. Zelenskyy, junto a su esposa, asistió recientemente a una ceremonia en Kiev para conmemorar el Holodomor, la gran hambruna sufrida por Ucrania en los años 30 bajo el régimen de Stalin, que dejó millones de muertos. En un mensaje potente, el presidente subrayó cómo esa tragedia resuena en el presente: “Nuevamente estamos defendiendo a nuestra nación de Rusia, que una vez más trae la muerte.”

Un Escenario de Conflicto: Ataques Nocturnos de Rusia

La violencia continúa en el terreno. Desde el viernes hasta el sábado, Rusia lanzó 104 drones y un misil balístico desde la ocupada Crimea. Las Fuerzas Armadas de Ucrania reportaron que 89 de los drones fueron interceptados, pero algunos lograron golpear diversas áreas, incluida la región de Odesa, donde al menos dos personas resultaron heridas.

Este ataque nocturno se suma a un trágico balance de la semana, que dejó 26 muertos y 93 heridos tras un ataque en dos bloques de apartamentos en Ternopil, recordando que la guerra sigue dejando una fuerte marca en la población civil.