Ucrania transforma notablemente el ‘plan de paz’ de EE. UU., afirman fuentes

La reciente modificación del plan de paz entre Rusia y Ucrania trae esperanzas renovadas, aunque los líderes europeos advierten que aún queda mucho por recorrer.

En medio de un contexto de tensiones persistentes, Ucrania ha adaptado de manera significativa el plan de paz propuesto por Estados Unidos, eliminando algunas de las demandas más elevadas de Rusia. Este proceso derivó en un encuentro entre el presidente Volodymyr Zelenskyy y la administración estadounidense, en el que se contempla la necesidad de integrar a Europa en las discusiones.

Un Nuevo Acuerdo en Marcha

El plan original, que constaba de 28 puntos y estaba diseñado por autoridades rusas y representantes de la administración Trump, exigía que Ucrania se retirara de las ciudades en la región del Donbas y limitara su capacidad militar. Sin embargo, las recientes negociaciones lideradas por el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, y el jefe de gabinete de Zelenskyy, Andriy Yermak, han resultado en una versión más simplificada, de tan solo 19 puntos.

Revisión del Territorio y Autonomía de Ucrania

Durante las conversaciones, Kiev y sus aliados europeos resaltaron la importancia de que las discusiones territoriales se inicien desde la línea del frente actual, rechazando cualquier reconocimiento de los territorios ocupados por Rusia. Ucrania debe mantener la capacidad de decidir su alineación con la UE y la OTAN, un aspecto que Moscú intenta restringir.

Optimismo en las Conversaciones

Rubio calificó las discusiones del domingo como “muy positivas”, y expresiones de apoyo también surgieron del ex presidente Trump, quien, a pesar de críticas anteriores, mostró un tono optimista respecto a los avances en las negociaciones.

Implicaciones para Europa

Tras la consulta, Zelenskyy enfatizó la necesidad de incluir a las naciones europeas en el proceso, un punto que fue respaldado por el vicepresidente estadounidense, JD Vance. Sin embargo, el círculo más cercano al Kremlin respondió que aún es necesario reajustar varios elementos del plan para que sea aceptable.

Desafíos Persistentes

A pesar del progreso, varios líderes europeos han señalado que el camino hacia un acuerdo duradero será complejo. La tensión aumentó con la reciente filtración del plan original a medios estadounidenses, lo que generó una búsqueda urgente de revisión por parte de los países de la UE. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, destacó que aún queda trabajo por hacer, subrayando que la soberanía de Ucrania debe ser respetada en todo momento.

Nuevos Obstáculos en el Horizonte

Como reflejo de la delicada situación actual, Zelenskyy enfrenta desafíos internos significativos, exacerbados por un escándalo de corrupción y recientes reveses en el campo de batalla. La situación se complica aún más con recientes ataques aéreos en Kharkiv, donde una incursión dejó varias víctimas y daños considerables, mientras que un ataque con drones en el área de Moscú resultó en cortes de energía importantes.

Así, mientras las conversaciones avanzan, el escenario sigue marcado por la inestabilidad y la incertidumbre, lo que subraya la necesidad de esfuerzos diplomáticos continuos para alcanzar la paz.