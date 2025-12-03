UE propone ‘préstamo de reparaciones’ a Ucrania con activos rusos congelados

En un giro decisivo, la Comisión Europea propone financiar a Ucrania utilizando activos de Rusia bloqueados, sumando una opción alternativa en respuesta a las preocupaciones de Bélgica, el país que concentra la mayoría de esos fondos.

Propuestas de Financiamiento para Ucrania

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció dos iniciativas que buscan garantizar que Ucrania cuente con los recursos necesarios para defenderse y participar en negociaciones de paz desde una posición sólida.

Plan de 90.000 Millones de Euros

Von der Leyen expuso un plan que podría cubrir dos tercios de las necesidades de financiamiento de Ucrania durante los próximos dos años, estimando un total de 90.000 millones de euros. Los gobiernos internacionales asumirá el resto de la financiación, buscando sellar el apoyo al país en conflicto.

Preocupaciones de Bélgica

A pesar del avance, Bélgica muestra su resistencia. El primer ministro belga, Bart De Wever, argumenta que el uso de estos activos congelados podría obstaculizar cualquier futuro acuerdo de paz, generando preocupaciones sobre el impacto legal sobre los fondos.

Opciones de Financiamiento en Debate

Además de los activos rusos, la Comisión ha propuesto un préstamo europeo basado en la deuda común, siendo esta opción vista como más segura por algunos estados miembros. Sin embargo, los gobiernos de Alemania y otros países del este de Europa apoyan decididamente el plan centrado en los activos congelados.

Urgente Necesidad de Fondos para Ucrania

La urgencia por asegurar recursos se intensifica mientras se espera que Ucrania enfrente una realidad de falta de fondos a partir de la próxima primavera, con proyecciones que indican que necesitará al menos 136.000 millones de euros en los próximos años para sostener su defensa y mantener el funcionamiento del país.

Respuesta de Ucrania y de Líderes Europeos

El ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, instó a la comunidad internacional a tomar acciones decisivas para no perder el tiempo. Encuentra que la falta de compromiso del Kremlin es evidente, intensificando los llamados a la acción en el ámbito europeo.

Retos Legales y Esfuerzos Diplomáticos

A pesar de las preocupaciones planteadas, la Comisión sostiene que las opciones presentadas no violan la propiedad de Rusia sobre los activos. Ambas propuestas están pensadas bajo la premisa de que Moscú deberá eventualmente asumir responsabilidades por sus actos.

Afrontando los Riesgos de las Legislaciones Internacionales

Con el temor de que se abran casos legales masivos, la Comisión ha prometido salvaguardias para los estados miembros que aseguren que las responsabilidades no recaigan únicamente sobre Bélgica, mientras sigue buscando el apoyo de todos los líderes europeos ante esta crisis prolongada.

Conclusiones y Pasos Futuro

En su insistencia por actuar, Von der Leyen afirmó que estos esfuerzos son vitales para aumentar el costo del avance ruso y presionar para una resolución pacífica. La discusión continúa entre los líderes europeos, evidenciando tensiones y acuerdos necesarios para afrontar esta crisis humanitaria y política.