Última reunión del Consejo de Mayo: Adorni asegura ‘seguimientos ministeriales’

El próximo miércoles, el Consejo de Mayo celebrará su última reunión en un contexto marcado por la incertidumbre y las expectativas. Este encuentro es clave para definir los proyectos legislativos acordados en el Pacto de Mayo firmado en Tucumán.

En su papel como Jefe de Gabinete, Manuel Adorni debutará en esta instancia que culminará en noviembre, con la meta de enviar un paquete de iniciativas al Congreso Nacional el próximo 15 de diciembre. Curiosamente, esta será la primera reunión sin la presencia de Guillermo Francos como ministro coordinador.

Conformación del Consejo y Representantes Clave

El Consejo, que hasta ahora estuvo liderado por Francos, incluye figuras destacadas como Alfredo Cornejo por las provincias, Carolina Losada por el Senado, Cristian Ritondo en representación de Diputados, y Gerardo Alberto Martínez, líder de la UOCRA, como representante sindical. Entre los empresarios está Martín Rappallini, presidente de la UIA. Junto a ellos, participará el ministro Federico Sturzenegger y la Secretaria Técnica María Domínguez Diacoluca.

Desafíos en la Agenda: La Reforma Laboral a la Vista

A pesar de la diversidad de temas, la reforma laboral ocupa un lugar central en la agenda de discusión. Sin embargo, este punto ha generado tensiones, especialmente tras el rechazo del presidente Javier Milei a ciertas filtraciones. Aunque algunas reuniones fueron suspendidas, el diseño del proyecto para el 15 de diciembre sigue avanzando.

Incertidumbre sobre el Proyecto de Modernización Laboral

De acuerdo con información de Noticias Argentinas (NA), los miembros del Consejo aún no han recibido el controversial proyecto de «modernización laboral». Una fuente del Consejo comentó: “Nos prometieron enviarlo el fin de semana largo, pero a domingo no llegó. Ahora nos dicen entre el martes y el miércoles. Veremos…”

Adorni y su Estrategia de Gestión

Para mostrar un abordaje proactivo, Manuel Adorni planea convocar al Gabinete el mismo miércoles. Su objetivo es implementar un «seguimiento pormenorizado» de las distintas carteras, fomentando el diálogo directo con los funcionarios. Se prevé que Adorni lucre apoyo de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, aunque no está claro si el presidente estará presente. Posteriormente, se trasladará de un salón a otro en el Ministerio del Interior, donde se espera que se tomen decisiones finales bajo la dirección del Ejecutivo.