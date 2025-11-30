Último domingo de noviembre: clima otoñal con vientos y tormentas, según el SMN

El Servicio Meteorológico Nacional advierte sobre condiciones climáticas inusuales para esta época del año, con tormentas y ráfagas intensas que afectarán gran parte del país.

Noviembre se despide con un clima propio del otoño, destacando intensas ráfagas de viento y tormentas. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el domingo en la región del AMBA presentará temperaturas entre los 15° y 20° C. Los chaparrones alcanzarán su máxima intensidad tras el mediodía.

Cambio de Masa de Aire y Sus Efectos

Este fenómeno meteorológico es resultado de un notable cambio de masa de aire, generando un panorama poco habitual para esta época del año. El viento que sopla desde el Río de la Plata incrementará la humedad y cubrirá el cielo de nubes, con ráfagas que podrían sobrepasar los 50 km/h.

Según el SMN, la tormenta más intensa ocurrirá entre el mediodía y la primera parte de la tarde, con acumulados de precipitaciones que podrían variar entre 50 y 80 mm.

Bajo agua: así será el último domingo de noviembre para los porteños

Perspectiva Nacional: Lluvias en Todo el Territorio

Prevalecerán las lluvias en gran parte del país, especialmente en el NOA, Litoral y zona central. La Patagonia, en cambio, experimentará vientos fuertes sin precipitaciones significativas.

LN+: El pronostico del tiempo, region por region

Una Semana de Inestabilidad Meteorológica

La inestabilidad se prolongará hasta mediados de la primera semana de diciembre, retrasando la llegada del esperado “veranito meteorológico” a principios de diciembre.

Precauciones Recomendadas por el SMN

Se aconseja a la población que: