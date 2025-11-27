Un economista advierte: La economía carece de impulso para un crecimiento sólido

El economista Marcos Cohen Arazi analizó en Canal E la reciente evolución de la actividad económica en Argentina, destacando tanto el leve crecimiento como los desafíos que persisten en el sector industrial.

Durante su intervención, Cohen Arazi reconoció la leve mejora en el EMAE de septiembre, sin embargo, subrayó que la industria aún enfrenta dificultades y que la competitividad nacional avanza a un ritmo demasiado lento.

¿Qué impulsa el ligero repunte en la actividad económica?

El economista señaló que el incremento interanual del 0,5% se debe, en gran medida, a la performance del sector financiero, más que a un crecimiento genuino en la producción. Esta observación está alineada con los hallazgos recientes del IERAL sobre competitividad.

“Una parte de ese 5% está asociada con el aumento de la actividad financiera, en lugar de reflejar dinamismo en actividades productivas”, afirmó Cohen Arazi, advirtiendo que la economía aún no ha encontrado los motores necesarios para un crecimiento sustancial.

Desafíos de la competitividad frente a la región

Cohen Arazi destacó la preocupante situación de la competitividad nacional comparada con países vecinos. Afirmó que “cerca de la mitad de los insumos siguen siendo más costosos en Argentina”, lo que afecta a la producción.

Comparando precios con Paraguay, el economista indicó que aproximadamente el 70% de los bienes y servicios necesarios para la producción son más caros en Argentina. Con respecto a Brasil, la diferencia es más equilibrada, aunque aún resalta que casi la mitad de los productos son más caros en el mercado argentino.

Impacto de los costos en la industria y las PyMEs

La estructura de costos en Argentina sigue siendo un obstáculo para las industrias y las pequeñas y medianas empresas (PyMEs). “Se están atenuando, pero la mejora en la competitividad estructural es muy lenta”, puntualizó el experto.

Respecto a las importaciones, Cohen Arazi declaró que el nuevo contexto macroeconómico ha generado un poco más de espacio, aunque aún no resuelve por completo la brecha de precios existente. “Ahora hay un acceso más facilitado a la importación de bienes, aunque el mercado de cambios sigue siendo restringido”, concluyó.