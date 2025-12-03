Un especial de dos horas: Mary Poppins canta y promueve la vida sin celular

A solo días de cumplir 100 años, Dick Van Dyke está listo para celebrar su legado con un evento lleno de música y emociones. La joya de Hollywood, que el 13 de diciembre alcanzará este impresionante hito, organizó un “sing-a-long” de dos horas que no solo encantó a sus fans, sino que también apoyó una noble causa.

Un Evento Benéfico en “Vandy Manor”

El icónico actor, conocido por su carisma y talento, llevó a cabo esta celebración en su hogar, “Vandy Manor”. La velada se transformó en una jornada solidaria, destinando los fondos recaudados al desarrollo del Dick Van Dyke Museum y la Van Dyke Endowment of the Arts. Acompañado de su esposa Arlene Silver, el evento brindó a sus seguidores la oportunidad de contribuir a un propósito significativo.

Reflexiones sobre la Vida Moderna

Durante la noche, Van Dyke compartió reflexiones sinceras sobre el impacto de la tecnología en la comunicación humana. “La gente está tan absorta en sus teléfonos que olvidan hablar entre sí”, expresó, admitiendo que él es quizás la única persona en el país que no posee un celular.

Una Velada Musical Nostálgica

El repertorio de la noche fue un viaje a través de sus grandes éxitos, como “Chitty Chitty Bang Bang” y clásicos de “Mary Poppins” como “Let’s Go Fly a Kite” y “Supercalifragilisticexpialidocious”. La atmósfera del evento capturó la esencia de su carrera, tomando a los espectadores de la mano en un recorrido nostálgico.

Interacción con Sus Fans

Además de deleitar con su voz, Van Dyke dedicó un tiempo a dialogar con sus admiradores, relatando anécdotas de su trayectoria. Ante la pregunta de cuál es su aspecto favorito de la Navidad, respondió: “Cantar villancicos”, lo que llevó a su cuarteto The Vantastix a interpretar “Caroling, Caroling”.

Reconocimiento en “People”

Este mes, la revista “People” honró a Van Dyke eligiéndolo como portada, donde compartió su visión optimista a un corto paso de su centenario. “Me siento de maravilla”, afirmó, mostrándose más enérgico y brillante que nunca, a pesar de los desafíos que presenta la edad. “Nunca me despierto de mal humor”, agregó con una sonrisa.

Una Perspectiva sobre la Vida y la Muerte

En su último libro, “100 reglas para vivir hasta los 100: una guía optimista para una vida feliz”, Van Dyke aborda su relación con la muerte. “No le temo a la muerte. He vivido una vida extraordinaria, no me quejo en absoluto”, compartió, reflejando su enfoque positivo ante la vida.