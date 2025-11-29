Un experto advierte: ‘Octubre cerrará en rojo para las bolsas de EE. UU.’

La incertidumbre financiera se cierne sobre las bolsas de valores de Estados Unidos, con proyecciones negativas para este mes. El analista Ezequiel Vega comparte su visión sobre los factores que alimentan esta inestabilidad y qué esperar en diciembre.

En una reciente charla con Canal E, Ezequiel Vega analizó el actual escenario de las bolsas globales, detallando las razones detrás de la caída de índices como el Nasdaq, el S&P 500 y el Dow Jones.

Conflicto Político y su Impacto en el Mercado

Vega apuntó a un factor crucial que ha influido en este comportamiento negativo: “La disputa entre Donald Trump y Jerome Powell respecto a la política monetaria”. Según el analista, Trump exige una reducción en las tasas de interés para revivir la economía estadounidense.

No obstante, Vega también subrayó que la incertidumbre parece estar disminuyendo, con la posibilidad de un recorte en las tasas que podría ofrecer un panorama más positivo para los inversores en diciembre.

Inquietudes sobre una Posible Burbuja Tecnológica

Otro aspecto relevante es el miedo a que el sector tecnológico esté alcanzando niveles insostenibles. Vega mencionó un crecimiento exponencial en empresas como Tesla, Oracle y Nvidia desde abril, lo que ha sembrado preocupación entre los inversores, evocando recuerdos de la crisis de las punto.com en el año 2000.

A pesar de estos temores, el analista resaltó que muchas de estas empresas siguen presentando balances sólidos. Sin embargo, observó que algunos grandes fondos de inversión han comenzado a desprenderse de acciones tecnológicas debido a la sobrevaloración de las ganancias.

Estrategias de Inversión en Tiempos de Inestabilidad

Ante esta coyuntura, muchos inversores están optando por acciones más defensivas, como las de Coca-Cola y Walmart, como una forma de protegerse contra la inflación que afecta a la economía estadounidense.