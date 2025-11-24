Un millón de argentinos se dirigen a Florianópolis: guía de vuelos, alojamiento y costos

La paradisíaca Florianópolis está lista para recibir a un gran número de turistas argentinos. Con vuelos directos y tarifas accesibles, la isla brasileña promete ser el destino favorito para las vacaciones.

Una Temporada de Éxito a la Vista

Florianópolis se posiciona nuevamente como el destino favorito de los argentinos para esta temporada de verano. Con vuelos directos y precios en reales que permanecen estables, las expectativas son altas. El experto en turismo Nicolás Ferreyra, quien reside en la isla desde hace dos décadas, indica que se esperan alrededor de un millón de turistas argentinos, especialmente en áreas como Canasvieiras e Ingleses.

Reservas: ¡Anticiparse es Clave!

Con la fuerte demanda, Ferreyra advierte que las reservas están escasas. Si pensabas improvisar, piénsalo de nuevo: en enero y febrero la disponibilidad cercana a la playa es casi inexistente. “La ocupación está asegurada por agencias e inmobiliarias que compraron con antelación”, asegura.

Nuevas Vías de Acceso a la Isla

Este año, los vuelos directos provendrán de cinco ciudades argentinas: Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Salta y Tucumán. Esta mejora en la conectividad no solo beneficia a la isla, sino también a otros destinos en Santa Catarina, aumentando así el flujo de visitantes.

Canasvieiras: El Corazón del Turismo Argentino

Canasvieiras, un barrio emblemático, se ha consolidado como el epicentro del turismo argentino en la isla. Con su clima cálido y servicios accesibles, es un lugar ideal para familias que buscan comodidad. Sin embargo, la isla ofrece variedad: playas como Joaquina y Mole atraen a quienes prefieren actividades más intensas.

La Transformación del Dinero en Brasil

El sistema de transferencias Pix ha cambiado la forma en que los argentinos manejan su dinero al viajar. Ferreyra comenta que aproximadamente el 75% de sus transacciones se realizan mediante este método, lo que facilita la vida cotidiana en la isla. Sin embargo, recomienda llevar efectivo para imprevistos.

Costos para Disfrutar en Floripa

Una familia tipo de Córdoba puede esperar pagar entre 500 y 550 reales por un departamento donde hospedarse, lo que equivale a alrededor de 100 dólares. Sin embargo, los precios pueden aumentar a medida que avanza la temporada. Por ejemplo, los costos de alimentos han subido moderadamente, pero no como en otros destinos.

Rutas Inteligentes: Cómo Llegar sin Estrés

A pesar de la oferta de vuelos, muchos prefieren viajar en auto. Ferreyra aconseja planificar paradas intermedias y evitar el estrés de llegar tarde. Un trayecto bien organizado permite disfrutar del viaje y evitar sorpresas desagradables.

Consejos para un Verano Ideal

Finalmente, Ferreyra anima a los cordobeses a planificar con anticipación, aprovechando las nuevas ofertas de vuelos y conexiones digitales. Con el clima perfecto, playas diversas y una infraestructura adecuada, Florianópolis es, sin duda, un destino que vale la pena visitar este verano.