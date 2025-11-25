Un millón de argentinos se dirigen a Florianópolis: guía de vuelos, alojamiento y precios

La hermosa isla de Florianópolis se perfila como el lugar predilecto para las vacaciones de los argentinos. Con nuevas conexiones aéreas y precios competitivos, la ciudad está lista para recibir a una gran cantidad de turistas.

Florianópolis, el paraíso vacacional por excelencia, se prepara para recibir una avalancha de turistas argentinos gracias a un aumento en los vuelos directos y la estabilidad de los precios en reales. Este año, se espera que la isla de Santa Catarina sea el epicentro de vacaciones inolvidables.

Un Millón de Argentinos en la Isla

Según Nicolás Ferreyra, experto en turismo local y cordobés de corazón, las autoridades prevén la llegada de un millón de argentinos solo en Florianópolis. La mayoría de los visitantes se concentrará en zonas como Canasvieiras e Ingleses, donde la demanda ha superado la oferta en los recientes meses.

Con una combinación de alta demanda y disponibilidad limitada, Ferreyra advierte a quienes planean sus vacaciones que la improvisación puede resultar costosa: las reservas se están llenando rápidamente.

Aumentan las Conexiones Aéreas

Para este verano, los turistas tendrán a su disposición vuelos directos desde Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Salta y Tucumán, lo que facilitará aún más el acceso a la isla. Además, el aeropuerto de Florianópolis servirá como portal a otros destinos en Santa Catarina, lo que incrementará aún más el flujo de visitantes.

La tendencia de «llegar y decidir» parece haberse desvanecido. Ferreyra menciona que en años anteriores era factible llegar sin alojamiento, pero este año, la disponibilidad podría obligar a los visitantes a hospedarse a mayor distancia de las playas, y pagar más por ello.

Canasvieiras: Donde se Encuentran los Argentinos

Canasvieiras se ha convertido en el núcleo del turismo argentino en la isla. Su clima cálido, aguas tranquilas y servicios accesibles la hacen ideal para familias. Ferreyra, residente de esta zona, destaca que cada rincón de la isla tiene su encanto, desde las tranquilas playas familiares hasta lugares más animados como Joaquina y Praia Brava.

Costos y Métodos de Pago en Floripa

El innovador sistema de transferencias Pix, muy utilizado en Brasil, ha facilitado las transacciones para los argentinos. Ferreyra explica que en su negocio, alrededor del 75% de las transacciones se realizan a través de este método, lo que ha cambiado la forma de manejar el dinero en la región.

El costo promedio para una familia cordobesa que busca hospedarse cerca del mar oscila entre 500 y 550 reales por día por un departamento de un dormitorio. Con el aumento en la demanda, la planificación anticipada es clave para asegurar precios accesibles.

Consejos para Viajar desde Córdoba

Aunque muchos cordobeses prefieren viajar en auto a Florianópolis, Ferreyra recomienda una buena planificación del trayecto. Asegurarse de tener una parada intermedia puede evitar llegar exhaustos y sin lugar donde quedarse. Insiste en la importancia de salir temprano para no enfrentarse a contratiempos en los puntos de control y las carreteras ocupadas.

El mensaje para los cordobeses es claro: disfrutar de una temporada estival en Florianópolis es posible, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias. Reservar con anticipación y explorar las nuevas opciones de viaje es la clave para un verano inolvidable.