Un Modelo Que Nos Endeuda: ¡Ya Hemos Visto Esta Película!

La gestión de la economía bajo el liderazgo de Javier Milei revela datos impactantes que contrastan con el bienestar de las familias argentinas. Aunque se presentan cifras aparentemente positivas, la realidad detrás de estos números es alarmante.

El gobierno de Javier Milei ha logrado mostrar un superávit primario que ronda el 1,4% del PBI, con proyecciones de cierre del año alrededor del 1,6% acordado con el FMI. Además, la inflación ha bajado a un 30%, la cifra más baja desde 2017. Sin embargo, estos logros son superficiales y esconden un modelo que no beneficia a la población.

El Ajuste Fiscal y sus Consecuencias

El superávit y los recortes de gasto públicos son dos caras de una misma moneda. En lo que va de 2025, la inversión pública se ha desplomado más de un 80% en términos reales, y los subsidios han disminuido en un 58,7%. Esto ha originado un «superávit de obra pública paralizada», mostrando que el modelo de ajuste se sostiene a costa de la inversión social y económica.

La Caída del Sector Construcción

El sector de la construcción es un claro ejemplo de la crisis. Aunque el INDEC señala un leve aumento interanual en 2025, la actividad sigue siendo un 46% inferior al promedio de 2023. Esto ha resultado en la pérdida de miles de empleos, especialmente en áreas industrializadas como Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, donde la falta de obra pública y privada ha llevado a un aumento de la marginalidad laboral.

Impacto en los Hogares Argentinos

La situación de las familias es crítica. Aproximadamente el 48% de los hogares ha tenido que recurrir a estrategias extremas para finiquitar sus gastos: desde usar ahorros hasta vender pertenencias o endeudarse. Esto no se debe a un incremento en los ingresos, sino a la descapitalización y el endeudamiento creciente.

Un Sistema Financiero en Crisis

Entre junio de 2024 y julio de 2025, las deudas de las personas a bancos se duplicaron en términos reales, alcanzando a 15 millones de deudores, es decir, un tercio de la población. Además, la morosidad ha alcanzado cifras récord, con un 9,1% de los créditos personales en mora. Este panorama demuestra una profunda fractura en el consumo y la economía familiar.

La Realidad Empresarial

Las pequeñas y medianas empresas también sufren las consecuencias. En septiembre, más de 92,000 cheques fueron rechazados por falta de fondos, lo que representa un aumento del 100% respecto a fines de 2023. Este deterioro en la operativa de las PYMES señala serios problemas en la cadena de pagos y hace evidente la fragilidad del tejido empresarial.

Un Consumo Desigual

A pesar de esta crisis, existe un curioso contraste: algunos hogares se ven obligados a vender electrodomésticos para pagar deudas, mientras que otros disfrutan de la apertura comercial para viajar a Europa o incrementar su consumo. Esta disparidad complejiza aún más la situación social y económica del país.

Una Alternativa Posible

Mientras el gobierno nacional persiste en ajustar el gasto, algunas provincias, como Buenos Aires, planean aumentar su inversión en infraestructura. Este enfoque sugiere que otra forma de gestionar la economía es posible, centrada en el crecimiento, productividad e integración formal, en lugar de una mera contención fiscal.