Un nuevo incidente en apenas días

Un violento temporal de lluvias y vientos asoló Miramar de Ansenuza, Córdoba, dejando a su paso importantes daños en un polideportivo en construcción. Afortunadamente, no se reportaron heridos.

Un fuerte vendaval, acompañado de intensas precipitaciones, alcanzó ráfagas de hasta 70 kilómetros por hora, provocando el colapso total del tinglado del nuevo Polideportivo Social. Este incidente se suma a las alertas meteorológicas que advierten sobre condiciones climáticas adversas en la región.

Las Consecuencias del Temporal

El comisario Walter Frías señaló que «esta mañana hubo una tormenta en el sector de Miramar» que resultó en la pérdida de varias chapas y el desmoronamiento de la estructura. El intendente Gerardo Ciccarelli corroboró la magnitud del evento, afirmando que “pasó bastante fuerte, con algo de granizo y un viento muy intenso». Aunque el daño fue significativo, se logró evitar cualquier tragedia personal.

Un Proyecto en Suspenso

El intendente, en declaraciones a un medio local, aseguró que «estamos evaluando la situación». Destacó que el polideportivo aún no había sido inaugurado, y que estaban a la espera de la finalización formal de la obra. «Por ahora, todo está vallado por seguridad y se pedirán peritajes para determinar si hubo algún tipo de falla en la construcción», añadió.

Un Evento Lamentable

“Fue una tormenta fuerte, con vientos intensos. Tuvimos que suspender el Mundial de Tejo y se destrozaron gazebos, además de que el viento derribó árboles y provocó encharcamientos”, declaró Silvina Arrieta, secretaria de Turismo municipal. “Es muy triste; parte del polideportivo se llevó el viento», lamentó.

Historial de Colapsos

Este incidente no es aislado. Solo diez días antes, un polideportivo en construcción en el barrio Los Álamos se derrumbó durante otro temporal. En esa ocasión, varias personas resultaron heridas, destacándose el caso de una adolescente que debió ser hospitalizada.

Reacciones del Gobierno Provincial

Frente a esta ola de colapsos, el gobierno provincial anunció el cierre temporal de todas las obras de Polideportivos Sociales afectadas, mientras analiza la posibilidad de iniciar acciones legales contra la constructora responsable. La revisión exhaustiva de las estructuras afectadas será prioritaria para garantizar la seguridad en el futuro.