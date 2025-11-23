Un Plan Económico para la Reconstrucción: Estabilidad y Justicia Social

A medida que el gobierno de Milei busca “ordenar la macro” con medidas que afectan a empleo y producción, el ámbito nacional y popular se enfrenta al desafío de innovar en su estrategia económica. Este no es un regreso al pasado, sino una oportunidad para aprender y construir un futuro sólido.

Un Contexto que Requiere Reflexión

La urgencia de evolucionar en la agenda económica va más allá de las elecciones de 2023 y 2025. Ya diagnosticamos en 2015 y 2019 la necesidad de una coordinación macroeconómica eficaz, pero los resultados nunca lograron concretarse.

La Realidad del Proyecto Progresista

Los argentinas tienen claridad sobre las metas de un enfoque progresista: diversificación productiva, independencia económica, soberanía política y justicia social. Sin embargo, los recientes desafíos dificultaron la visión a corto plazo, generando la percepción de que solo un enfoque conservador puede ofrecer estabilidad. La pregunta surge: ¿Cómo podemos diferenciar entre una estabilización «a lo Milei» y una que sea verdaderamente progresista? La respuesta reside en evitar la destrucción del tejido productivo.

Aprender del Pasado

El peronismo ha gobernado en diversas ocasiones durante el último siglo. Ahora, ¿qué lecciones podemos aplicar para mejorar? Reconocer nuestros errores implica crecimiento y adaptación, esenciales en un mundo cambiante signado por la digitalización y transformaciones demográficas.

Desafíos Internos que Obstaculizan el Progreso

A pesar de que la necesidad de un nuevo programa se hizo evidente tras las recientes elecciones, tres factores están limitando dicha evolución. Primero, la “caza de brujas” sobre quién es el verdadero peronista nos desvíe del debate crucial sobre ideas. Segundo, centrarse exclusivamente en el déficit fiscal ignora por qué Argentina se ha quedado atrás en el escenario productivo global. Y tercero, la visión antagónica hacia el sector privado no resuelve el conflicto de intereses inherente al capitalismo, que el peronismo ha sabido gestionar en su historia.

Propuestas para una Macro Economía Sostenible

Desde Futuros Mejores presentamos una hoja de ruta para una economía argentina más sostenible. Este enfoque busca atraer inversiones, diversificar la producción y fomentar un crecimiento inclusivo. A mediano plazo, es esencial mejorar el perfil de la deuda pública y asegurar tasas de interés sostenibles que favorezcan la inversión. En el corto plazo, necesitamos estabilizar la economía ante crisis internas y externas.

Política Cambiaria y Fiscal

La política cambiaria debe estabilizarse mediante un enfoque que limite la especulación y priorice la producción. Asimismo, la gestión fiscal no debe ser un dogma, sino una herramienta flexible que prevenga déficits permanentes.

Generación de Divisas y Potenciación de Exportaciones

La acumulación genuina de divisas debe independizarse de la deuda y depender de un mayor número de exportaciones estratégicas. Esto requiere inversión en infraestructura, sistemas de certificación y apoyo fiscal a las pymes. Además, la tasa de interés debe ser real y positiva para fomentar el ahorro y desincentivar la dolarización.

Impulso a la Industria y la Innovación

En nuestro informe “Un futuro mejor para la industria argentina”, afirmamos que la política macroeconómica debe alinearse con un nuevo modelo productivo. La salida del estancamiento no se logrará con medidas de ajuste, sino a través de un impulso diversificado en el sector industrial que genere empleo de calidad e innovación.

Un Llamado a la Acción

Para construir un programa alternativo, es vital tener claro el propósito del poder. La meta es un orden económico que no sacrifique el trabajo, estabilice sin generar deudas y promueva el crecimiento sin concentrar riquezas. Este desafío no implica regresar al pasado, sino edificar el futuro laboral y de desarrollo que Argentina merece. La reconstrucción del país comienza, una vez más, con el trabajo.

*Economista e integrante de Futuros Mejores.