Un renombrado conjunto vocal y su director llegan al Colón: de canto gregoriano a música contemporánea.

Andrés Kaljuste invita a sumergirse en melodías meditativas mientras se cierra la temporada del Mozarteum Argentino en un escenario emblemático.

Desde el Aeropuerto de Bogotá, el director Andrés Kaljuste se prepara para encabezar una velada musical inigualable con la Tallinn Sinfonietta y el prestigioso Estonian Philharmonic Chamber Choir. «Mi deseo es que el público se adentre en un mundo de contemplación, especialmente en estos tiempos tan acelerados», afirma.

Un Coro de Renombre Mundial

Fundado en 1981 por Tõnu Kaljuste, el Estonian Philharmonic Chamber Choir es reconocido por su sonoridad brillante y precisión asombrosa. Su repertorio abarca desde el canto gregoriano hasta la música contemporánea, con un particular enfoque en obras de compositores estonios como Arvo Pärt y Veljo Tormis.

La Tallinn Sinfonietta y el Estonian Philharmonic Chamber Choir en el cierre del Mozarteum Argentino en el Colón. Foto de prensa

Este evento, auspiciado por el Mozarteum Argentino, marcará el cierre de su 73° temporada el lunes 24, siendo la primera presentación del coro en el Teatro Colón, tras el paso previo de la sinfonietta.

La Especial Sonoridad Estoniana

La música coral es un pilar fundamental de la cultura estonia, y Kaljuste comparte sus rasgos distintivos: «El sonido coral estonio tiende a ser menos vibrato y más directo en la afinación, en comparación con los coros de ópera italianos». Esta claridad y pureza han sido influenciadas por compositores como Gustav Hellqvist.

Un Legado de Canto

Con una rica tradición que se remonta a festivales de canto del siglo XIX, el canto estonio se caracteriza por una armonía simple y extremadamente exigente, que contrapone la belleza vocal con la complejidad técnica del repertorio moderno.

De Mozart a Pärt: Un Programa Diversificado

El programa del concierto une obras de distintas épocas, destacando conexiones entre Mozart y Pärt. Kaljuste señala que ambas composiciones, aunque divergentes, comparten una simplicidad armónica que presenta un desafío interpretativo significativo.

Explorando Temáticas Universales

La primera parte del concierto presentará el Stabat Mater de Pärt, evocador de la historia de la madre de Jesús, seguido por el Ave verum corpus de Mozart, que ilumina el mismo tema desde una perspectiva más esperanzadora.

Desafíos en la Dirección Coral

Dirigir la música de Pärt plantea retos específicos: «La técnica coral se centra en la escucha activa y en incorporar las cualidades vocales al conjunto, lo que requiere una atención meticulosa a la entonación y la armonía», explica Kaljuste.

Un Encuentro con la Acústica del Teatro

Kaljuste reconoce la importancia de la acústica en la sala, afirmando que cada espacio ofrece una experiencia única. «La musicalidad puede transformarse en un teatro en comparación con una iglesia, y eso es parte de la magia de la interpretación», agrega.

Historias Musicales que Conectan

El repertorio incluye piezas que relatan historias bíblicas, concluyendo con Cantus in Memoriam Benjamin Britten y el conmovedor Adam’s Lament, que destacan contrastes dramáticos y emotivos.

La Música como Conexión Comunitaria

Kaljuste también resalta el valor de los coros comunitarios, resaltando cómo estas actividades fomentan la unidad y el disfrute de la música, especialmente en su Estonia natal, donde los festivales de canto son eventos significativos.

Detalles del Evento

Mozarteum Argentino, Cierre de la 73° Temporada

Estonian Philharmonic Chamber Choir y Tallinn Sinfonietta

Director: Andrés Kaljuste

Programa: Adagio y fuga en do menor, K. 546, W.A. Mozart; Stabat Mater, Arvo Pärt; Ave verum corpus, K. 618, W.A. Mozart; Which Was the Son of …, Cantus in Memoriam Benjamin Britten, Adam’s Lament

Función: Lunes, 24 de noviembre a las 20:00