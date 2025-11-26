Un Testigo Revela Su Experiencia Tras el Volcamiento del Micro en Ruta 2

En un trágico giro del destino, un micro que trasladaba a militantes y estudiantes hacia un encuentro en Mar del Plata volcó en la Ruta 2, resultando en la pérdida de dos vidas y decenas de heridos.

Accidente devastador en pleno viaje

La atípica mañana, que prometía ser un espacio de diálogo sobre temas sociales, se tornó sombría cuando el micro, en el kilómetro 325 de la Ruta 2, perdió el control y volcó sobre un cantero. Entre las 56 personas a bordo, la mayoría eran activistas comunitarios y estudiantes que se dirigían al 1° Encuentro Internacional de Hábitat, que lamentablemente fue cancelado tras el accidente.

Voces del desastre

El padre Paco Olveira, quien viajaba en el auto, recordó que estaba en un estado de semiconsciencia cuando ocurrió el vuelco. «El micro venía normal, no había nada que presagiara el desenlace,» expresó desde el hospital de Pirán, donde fue atendido por lesiones leves. A su lado, el conductor salió ileso, mientras que otros emergieron con heridas de diferente gravedad.

Un relato desgarrador

El relato del padre Olveira es conmovedor: “Algunos pasajeros no podían moverse, estaban en shock. Decidí ayudar, aunque sabía que debíamos tener cuidado. Si el micro se incendiaba, no quedaría nadie”. Tras el vuelco, los esfuerzos de rescate fueron rápidos, con bomberos y servicios de emergencias actuando de inmediato. Sin embargo, el avivamiento de historias frustrantes acerca de otros vehículos involucrados siguen sin esclarecer.

La vida tras el accidente

El micro había partido pasadas las doce de la noche desde diversos puntos del Oeste. El grupo viajaba con el propósito de encontrar respuestas a los problemas de acceso a la vivienda y mejoras en los barrios populares. Este incidente resalta la fragilidad de los sueños, tal como lo comentó el padre Olveira: “Este accidente duele porque íbamos a buscar soluciones”.

Heridos y su atención

En el polideportivo Juan Domingo Perón de Coronel Vidal, los heridos fueron atendidos en una sala improvisada. La mayoría afortunadamente no necesita ser hospitalizada y se recuperan en un ambiente de incertidumbre y miedo. “No recordaba nada, pensé que estaba soñando”, confesó uno de los sobrevivientes. El estado de los heridos más críticos permanece estable, según las autoridades de salud.

Identificación de víctimas y seguimiento del caso

Las dos mujeres fallecidas en el accidente serán sometidas a autopsia mientras las investigaciones continúan para determinar los detalles del siniestro. Los sobrevivientes mantienen la esperanza de poder sobrellevar este trauma de la mejor manera posible, a pesar del dolor que deja esta tragedia.