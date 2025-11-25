Una localidad de Irlanda del Norte cambiará el nombre de una calle que honra al príncipe Andrés.

En un giro significativo, la ciudad de Carrickfergus, en Irlanda del Norte, ha decidido renombrar una calle que rendía homenaje al ahora controversial Príncipe Andrés, tras la reciente decisión de la familia real británica.

El Consejo de Mid y East Antrim tomó la decisión unánime de cambiar el nombre de Prince Andrew Way, solo semanas después de que el Rey Carlos III despojara a su hermano de todos sus títulos reales debido a los impactos de un escándalo que continúa desarrollándose. Esta decisión se produce como resultado de las crecientes revelaciones sobre la relación de Andrés con el fallecido Jeffrey Epstein, un convicto por delitos sexuales.

El Contexto del Cambio de Nombre

La controversia en torno al Príncipe Andrés ha resurgido con fuerza luego de la publicación de un memorial póstumo de Virginia Giuffre, una de las acusadoras más visibles de Epstein. En su libro, Giuffre acusó a Mountbatten-Windsor de haberla abusado sexualmente cuando ella era adolescente, un reclamo que Andrés ha negado enérgicamente.

La Reacción del Consejo Municipal

Después de la votación, los funcionarios del consejo anunciaron que iniciarán un proceso de consulta pública para el cambio de nombre, lo que abre un espacio para la participación ciudadana. La concejal Anna Henry, del partido Traditional Unionist Voice (TUV), describió la decisión como “triste pero necesaria”.

Opiniones a Favor del Cambio

Henry explicó que las acciones alegadas del Príncipe Andrés han llevado a que la comunidad ya no pueda honrarlo como lo hizo en el pasado. Por su parte, Lauren Gray, la concejal que propuso el cambio, sugirió que sería apropiado renombrar la calle en honor a la difunta Reina Isabel II, aunque subrayó la importancia de que el público exprese su opinión sobre la propuesta.

Las Implicaciones del Cambio

El cambio de nombre de Prince Andrew Way tendrá implicaciones prácticas para los residentes, como la necesidad de actualizar direcciones en cuentas bancarias, tarjetas de crédito, licencias de conducir y facturas de servicios públicos.

Un Movimiento Mayor en el Reino Unido

No solo Carrickfergus está en esta situación; otros municipios británicos han recibido solicitudes para renombrar calles que llevan el nombre del ex príncipe. Además, en las últimas semanas ha aumentado la presión sobre Mountbatten-Windsor para que testifique ante un comité del Congreso de EE. UU. que investiga a Epstein. Recientemente, el Primer Ministro británico, Keir Starmer, sugirió que el ex príncipe debería comparecer ante el Comité de Supervisión de la Cámara.