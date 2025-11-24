Una nueva confesión complica a Cristina, pero no se presentará en el juicio

La saga de los Cuadernos de las Coimas sigue su curso con una nueva audiencia virtual que promete desvelar información crucial sobre la trama de corrupción que involucra a figuras prominentes de la política argentina.

Esta semana se llevará a cabo una audiencia virtual en el marco del emblemático caso de los Cuadernos de las Coimas. Durante esta sesión, se proseguirá con la lectura del requerimiento de elevación a juicio, donde se detallará la estructura de la maniobra criminal y los roles de los 86 imputados, incluyendo a la ex presidenta Cristina Kirchner.

Confesiones y Pruebas Clave

Entre las pruebas más relevantes se encuentra la confesión de uno de los arrepentidos que no fue presentada en la audiencia anterior, pero cuya información ha sido incorporada al expediente. Se trata del exsecretario privado de Kirchner, Fabián Gutiérrez, quien fue asesinado en El Calafate en 2020 y cuyo testimonio se ha convertido en una pieza fundamental para esclarecer los hechos.

La Asociación Ilícita en el Poder Ejecutivo

El fiscal Carlos Stornelli ha afirmado que la investigación se centró en el surgimiento de una «asociación ilícita» dentro de las altas esferas del gobierno argentino. Según el fiscal, el caso se sustenta en los testimonios de quienes estuvieron en contacto con los hechos, lo que ha guiado la línea investigativa desde su inicio.

El informe judicial establece que operaba un sistema creado por funcionarios del Poder Ejecutivo, donde estos y empresarios importantes llegaban a acuerdos que resultaban en beneficios mutuos, consolidando un esquema de corrupción que funcionó entre 2003 y 2015.

El Papel Central de Gutiérrez

Gutiérrez, como testigo colaborador, aportó datos significativos, señalando la relación entre Cristina Kirchner y varios funcionarios. Destacó que a menudo se observaba a personas como José López llevando sobres y mochilas hacia la Casa Rosada, lo que alimentó sospechas sobre la recaudación ilegal de fondos.

Interacciones en la Casa Rosada

El exsecretario también relató que, tras la renuncia en 2005, su relación con el círculo cercano de Kirchner se intensificó cuando fue llamado nuevamente a trabajar. Gutiérrez asumió un rol más significativo al lado de la expresidenta, aunque explicaba que su tarea se limitaba a acompañarla en diferentes compromisos.

Valijas Sospicionadas y Dinámicas Ocultas

Uno de los elementos más intrigantes que Gutiérrez mencionó fueron las valijas con candados que el exsecretario personal de Kirchner, Daniel Muñoz, solía transportar. Su presencia generaba rumores sobre la posibilidad de que contenían dinero, aunque nunca llegó a verificarlo personalmente.

Las dinámicas en la residencia de El Calafate y Río Gallegos mantenían a Gutiérrez y otros testigos en plena suposición sobre actividades encubiertas que podrían haber sido parte de un esquema más amplio de evasión y corrupción dentro de la administración kirchnerista.

El Futuro del Proceso Judicial

A medida que avanza el juicio, las revelaciones de Gutiérrez y otros testimonios seguirán agregando capas de complejidad al caso. La atención se centrará en el impacto que estas declaraciones tendrán en las decisiones judiciales y en el desenlace de uno de los casos más notorios de corrupción de la historia reciente de Argentina.