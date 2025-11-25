UOM Denuncia Despidos en Essen y Corven: La Desindustrialización del Gobierno en Venado Tuerto

La situación en la industria argentina se torna alarmante, especialmente en la planta de Essen, donde la reducción de personal ha generado preocupación. La UOM de Venado Tuerto señala problemas estructurales que ponen en riesgo la estabilidad laboral.

Diego Olave, secretario general de la UOM en Venado Tuerto, ha manifestado que la situación en Essen es crítica, señalando la «libre importación» como uno de los principales factores de este descontento. La empresa, sin embargo, se defiende y explica que los despidos son una respuesta a la baja demanda en el mercado.

Desempleo y Reducción de Personal

La crisis en Essen ha llevado a la desvinculación de 34 trabajadores, de los cuales 17 son de planta permanente, mientras que el resto son personal eventual. Olave comentó que este recorte no es aislado, ya que en los últimos tres meses, la empresa ha visto descensos en el número de empleados en grupos de cuatro, cinco y hasta dos. Además, se habla de alrededor de 58 trabajadores que se unieron a esta lamentable cifra.

La situación no se limita a Essen. También se reportan 30 despidos en Corven Amortiguadores, otro emprendimiento familiar, y más de 120 bajas en Corven Moto, que cuenta con 700 trabajadores.

Impacto de la «Desindustrialización»

Olave advierte que los industriales enfrentan grandes desafíos para competir. «La libre importación ha generado un escenario donde, en lugar de fabricar, muchas plantas se ven obligadas a ensamblar productos, lo que incrementa el desempleo», afirmó. Esta tendencia, según él, forma parte de una «gestión de gobierno (nacional) de desindustrialización».

El gremialista enfatiza que la industria es el segundo sector más afectado tras la construcción, lo que pone de manifiesto la gravedad de la situación actual.

La Respuesta de Essen

Por otro lado, Essen ha comunicado que la disminución en la demanda ha sido la razón detrás de las desvinculaciones, que incluyen a 12 empleados efectivos y 17 de personal eventual. En su comunicado, la empresa hizo hincapié en que estos recortes no son consecuencia de productos importados, sino de la baja en las ventas internas.