Urgente: El sindicato demanda seguridad tras hechos de violencia en la Maternidad Provincial

Un violento incidente en la Maternidad Provincial ha generado alarma entre los empleados del hospital, al tiempo que el Sindicato de Empleados Públicos (SEP) expresa su profunda preocupación por la seguridad del personal sanitario.

Un grupo de individuos irrumpió en el edificio, provocando disturbios que llevaron a la intervención del personal hospitalario. Esta situación pone de manifiesto el riesgo al que se enfrenta el equipo médico y otros trabajadores en su labor diaria.

Hechos recientes: El fiscal imputa a tres médicos para designar peritos en una autopsia.

Reacción del Sindicato ante la Violencia

El SEP ha hecho un llamado claro: la frustración de quienes están involucrados en la investigación por supuestas negligencias no debe dirigirse hacia el personal que garantiza la atención en el hospital. Resaltaron su rechazo a cualquier forma de agresión, vandalismo o violencia que ponga en peligro la vida de quienes trabajan en la Maternidad.

Detalles del Disturbio

El sindicato informó que el caos se intensificó cuando los intrusos comenzaron a golpear puertas, romper vidrios y dañar equipamiento esencial, creando un clima de tensión extrema en el interior del establecimiento. Esta situación urgente ha llevado al gremio a solicitar medidas de protección adecuadas para los trabajadores de sectores críticos.

La Maternidad Provincial como Centro de Referencia

La Maternidad Provincial no solo es un lugar de trabajo, sino un centro de atención esencial para pacientes de toda la provincia. La seguridad y el bienestar del personal son cruciales para el correcto funcionamiento de esta institución, que dependen del esfuerzo constante de cientos de empleados.