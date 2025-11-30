Usuarios preocupados por la seguridad de sus fondos

Paxful se Apaga Nuevamente: ¿Qué Sucede con Tus Fondos?

La plataforma de intercambio de criptomonedas Paxful ha cerrado sus puertas de forma sorpresiva, dejando a sus usuarios preocupados por la recuperación de sus fondos. A continuación, te contamos todos los detalles de este polémico cierre.

Una de las plataformas de criptomonedas más polémicas, Paxful, ha cesado sus operaciones desde el 1 de noviembre sin previo aviso. Con un historial de críticas por falta de seguridad y controles, esta decisión sorprendió a muchos, ya que la empresa no envió ninguna notificación a sus usuarios. Paxful, que facilitaba el intercambio de criptomonedas y saldo digital a través de medios de pago locales, había sido objeto de quejas por estafas en su entorno. A diferencia de competidores como Binance, la compañía operaba bajo estándares mucho más laxos, lo que aumentaba el riesgo para sus usuarios.

Paxful ha cerrado y los inversores están en la incertidumbre sobre sus fondos.

Conflictos Internos y Cierre Silencioso

Este no es el primer cierre para Paxful; en 2023 la empresa ya había enfrentado una situación similar debido a conflictos internos entre sus cofundadores, Ray Youssef y Artur Schaback. A pesar de informar que mantenían «estabilidad financiera», la falta de confianza en su sostenibilidad a largo plazo ha llevado a este nuevo cierre.

Retiro de Fondos: Un Proceso Complejo

La compañía ha enfatizado que su prioridad es devolver el dinero retenido a los usuarios. Sin embargo, muchos no se enteraron del cierre hasta intentar ingresar a la plataforma, encontrando el sitio desactivado. Además, ahora se requiere información personal adicional para retirar los fondos, complicando aún más el proceso para los más de 14 millones de usuarios que tiene Paxful a nivel global.

Experiencias de Usuarios: Estafas en el Aire

Las advertencias sobre los riesgos en Paxful no son recientes. Un usuario compartió su experiencia, destacando cómo un vendedor lo redirigió a una conversación por WhatsApp donde terminó siendo víctima de una estafa. A pesar de tener reputación positiva en la plataforma, ese trader terminó bloqueando su cuenta y robando sus fondos.

Un mensaje engañoso de un estafador en Paxful.

La frustración del usuario creció, ya que confiaba en que Paxful tendría medidas de seguridad similar a otras plataformas, como Mercado Libre, que bloquean mensajes sospechosos automáticamente. “Me sentí doblemente estafado”, expresó, al no sólo ser víctima del fraude, sino también por confiar en la plataforma.

¿Qué Futuro Le Aguarda a Paxful?

Con el cierre repentino, muchos se preguntan cuál será el futuro de la plataforma. Ya antes había enfrentado graves cuestionamientos sobre su capacidad para proteger a los usuarios, y esta última decisión no hace más que aumentar la desconfianza. Los testimonios de los afectados resaltan la necesidad de que las plataformas de intercambio de criptomonedas implementen medidas efectivas para salvaguardar a sus usuarios de fraudes.