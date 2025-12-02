Uzbekistán implementará un sandbox regulatorio para pagos con stablecoins y activos tokenizados

El país asiático avanza hacia la modernización de su sistema financiero al implementar un entorno controlado para la experimentación con stablecoins y activos tokenizados a partir de 2026.

Uzbekistán anunció que en 2026 iniciará un sandbox regulatorio con el propósito de probar pagos mediante stablecoins y fomentar proyectos sobre blockchain. Esta estrategia busca formalizar la inclusión de estos activos en el sistema financiero nacional, siempre bajo supervisión estatal.

La normativa, que entrará en vigor el 1 de enero de 2026, fue confirmada por el medio local Kun y será gestionada por la Agencia Nacional para Proyectos Perspectivos en colaboración con el Banco Central.

Objetivos y Beneficios del Sandbox Regulatorio

El principal objetivo de esta iniciativa es facilitar pilotos destinados a evaluar sistemas de pagos digitales respaldados por stablecoins, asegurando que estas innovaciones no alteren la política monetaria del país. Además, a partir de la misma fecha, las empresas podrán emitir acciones y bonos tokenizados en plataformas bursátiles que cuenten con licencia local, garantizando así un entorno regulado.

El Interés Creciente en las Finanzas Digitales

Este desarrollo responde a un creciente interés por las finanzas digitales en Uzbekistán. El presidente del Banco Central, Timur Ishmetov, indicó que su organismo está evaluando el impacto de las criptomonedas y considera la necesidad de que todas las operaciones estén sujetas a un control riguroso.

Asimismo, se está analizando la posibilidad de implementar una CBDC enfocada en facilitar pagos entre instituciones bancarias, dejando de lado a los usuarios finales.

Cambios en la Regulación y Tarifas para Exchanges

El nuevo marco regulatorio también incluye un aumento en las tarifas para los exchanges de criptomonedas. Desde marzo de 2024, la Agencia Nacional para Proyectos Perspectivos estableció una cuota mensual de USD $20,015, cifra que duplica los costos anteriores. Esta medida busca depurar el mercado y filtrar a los actores sin respaldo financiero, reduciendo así riesgos como el lavado de dinero.

Competencia Regional en el Ámbito Cripto

La competencia en el ámbito de las criptomonedas en la región no se detiene. Kirguistán ha lanzado una stablecoin respaldada en 1:1 por su moneda local, el som, y también está desarrollando una CBDC y una reserva estatal de activos digitales.

Por su parte, Kazajistán continúa liderando la carrera, con la interrupción de 130 plataformas relacionadas con lavado de dinero y el avance en su propio plan que incluye stablecoins estatales, una CBDC y una reserva cripto creada en asociación con Binance, incorporando el token BNB.