Uzbekistán Simplificará la Burocracia y Formará 5 Millones de Ciudadanos en IA para 2030

El presidente Shavkat Mirziyoyev anunció ambiciosos planes para transformar la burocracia en el país y capacitar a millones en inteligencia artificial, durante dos foros en Tashkent.

Un Futuro Sin Burocracia para 2030

Uzbekistán se embarca en un cambio radical gracias a dos nuevas iniciativas presentadas por el presidente Mirziyoyev. Su visión es un país con «cero burocracia» para el año 2030, priorizando la eliminación de obstáculos administrativos tanto para la población como para el sector empresarial.

“La modernización y digitalización del sistema de servicios estatales son fundamentales”, afirmó el presidente. En los últimos años, se han implementado nueve decretos para reducir la burocracia en el país.

Seis Objetivos Clave para la Transformación

Los seis ejes fundamentales de este plan incluyen:

1. Expansión de Servicios Públicos

Se planea ofrecer 1,500 servicios, con el 95% digitalizados. Durante el próximo año, 250 nuevos servicios automovilísticos y de reembolso de IVA estarán disponibles en línea.

2. Gobierno Sin Papel

En un esfuerzo por eliminar la dependencia del papel, 25 millones de documentos serán digitalizados en el próximo año.

3. Servicios Proactivos

Se espera facilitar 400 servicios proactivos, permitiendo a los ciudadanos acceder a ellos sin necesidad de realizar solicitudes.

4. Digitalización Total de Servicios

Más de 300 trámites serán simplificados, permitiendo conexiones a servicios públicos mediante una sola solicitud.

5. Reducción de Tiempos de Servicio

Los tiempos de espera se reducirán en un 50% para más de 100 trámites, eliminando más de 110 certificados innecesarios.

6. Evaluación Continuada de Servicios

Se establecerán plataformas digitales para evaluar anualmente el desempeño de los ministerios, además de un programa de recompensas de $3 millones para iniciativas que combatan la burocracia.

Un Programa Nacional de Capacitación en IA

En un segundo foro, Mirziyoyev presentó el programa “5 Millones de Promotores de IA”, en colaboración con los Emiratos Árabes Unidos. Este proyecto tiene como objetivo capacitar a 4.75 millones de estudiantes, 150,000 docentes y 100,000 empleados públicos para 2030.

Se destinarán $100 millones para integrar la inteligencia artificial en la educación, desde escuelas hasta universidades. “Ustedes son los embajadores de la inteligencia artificial, enseñando para mejorar vidas,” resaltó el presidente. Se propondrá también una celebración mensual dedicada a la IA y la creación de un foro regional.

Colaboración Internacional por un Futuro Mejor

Mohamed bin Tailah, jefe de Servicios Gubernamentales de los EAU, elogió la iniciativa, considerándola pionera en la educación masiva en inteligencia artificial. A medida que Uzbekistán avanza en su camino hacia una gobernanza más eficiente y transparente, con proyectos innovadores como “5 Millones de Líderes en IA”, se posiciona como un referente regional en transformación digital.