Valdés denuncia falta de fondos: ‘El gobierno de Milei ignora la construcción de viviendas’

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, inauguró 30 nuevas viviendas y 6 kilómetros de asfalto en Saladas, utilizando la ocasión para expresar su descontento con la política de vivienda del gobierno nacional.

En un acto de gran relevancia para la comunidad de Saladas, el mandatario destacó que el acceso a la vivienda se ha vuelto un verdadero desafío económico. “Hoy una vivienda cuesta muchísimo y es muy difícil acceder a una”, lamentó Valdés.

Falta de Apoyo Federal

Valdés no se contuvo al recordar gestiones pasadas, acusando a la administración anterior de limitar recursos por razones políticas:

“Tuvimos un Gobierno nacional que no nos mandaba los recursos para hacer casas, ya que nos discriminaban porque no pensábamos igual”, expresó.

Ante este escenario, Valdés promovió el Programa Oñondivé en colaboración con los intendentes, resultado en la creación de 170 unidades habitacionales y 500 más en proceso de construcción.

Culpas a la Actual Administración

La crítica también se dirigió al presente gobierno de Javier Milei, a quien acusó de desinterés en la problemática habitacional:

«La actual gestión no cree en la construcción de viviendas», afirmó.

Frente a esta contingencia, el Gobierno provincial asumió responsabilidades que recayen en el Fondo Nacional de Viviendas. Valdés mencionó que las casas en Saladas estaban apenas a un 33% de su construcción inicial, resaltando que fueron finalizadas por el gobierno provincial.

Inversión Local y Necesidades Habitacionales

Por su parte, el interventor del Instituto de Viviendas de Corrientes (INVICO), Lizardo González, informó que las 30 viviendas, aunque pertenecían al programa Casa Propia del gobierno nacional, fueron finalizadas con un financiamiento totalmente provincial, representando una inversión que supera los $2 mil millones de pesos.

Las unidades habitacionales cuentan con 64 metros cuadrados, distribuidas en dos habitaciones, cocina-comedor, y tecnologías que favorecen un diseño bioclimático.

Valdés anunció que el plan de construcción de viviendas continuará: “Saladas tiene una demanda habitacional de 500 aproximadamente. Seguiremos trabajando por el crecimiento de esta localidad, fomentando su economía a través de la producción de madera, miel, forestación e industria”, concluyó.